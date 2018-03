W budżecie UE chodzi o coś więcej, niż pieniądze

W kolejnym budżecie UE nie chodzi tylko o pieniądze, ale również o to, w jakim kierunku pójdzie Europa - podkreślił w piątek szef Europejskiego Komitetu Regionów Karl-Heinz Lambertz w piśmie przesłanym mediom

W swoim oświadczeniu Lambertz nawiązał do piątkowego posiedzenia ministrów UE w Sofii, na którym toczą się rozmowy na temat przyszłego wieloletniego budżetu Unii Europejskiej.

Polskę reprezentuje wiceminister inwestycji i rozwoju Paweł Chorąży.

Jak zauważył przewodniczący Komitetu Regionów, 2 maja Komisja Europejska ma przedstawić swoje propozycje dotyczące budżetu UE po 2020 r., co może się wydawać działaniem czysto technokratycznym, tymczasem „chodzi o określenie priorytetów, wartości i poziomu ambicji Europy”.

Belg zwrócił uwagę, że w ostatnim czasie KE rozważała kilka scenariuszy, z których dwa zakładały cięcia w polityce spójności. Fundusze strukturalne UE mogłyby zostać zmniejszone niemal o jedną trzecią i przeznaczone tylko dla krajów słabiej rozwiniętych.

Tymczasem, zdaniem szefa Komitetu Regionów, w ostatnich latach fundusze unijne stanowiły „inwestycyjne koło ratunkowe” dla wielu regionów i miast Unii. W jego ocenie okrojenie głównego instrumentu inwestycyjnego UE, którym jest polityka spójności, byłoby „nielogicznym krokiem wstecz, który zagrażałby wizji silnej przyszłości dla wszystkich Europejczyków”.

Zdaniem Lambertza, działania w ramach polityki spójności „to najskuteczniejszy sposób, by pokazać, że Europę można tworzyć wyłącznie lokalnie”.

To inwestycja w nasze społeczności, która skraca dystans pomiędzy Brukselą a codziennym życiem Europejczyków. To najpotężniejsza broń w walce z fragmentacją, protekcjonizmem i nacjonalizmem, dzięki której każda społeczność angażuje się w budowanie czegoś większego od niej samej, ale zarazem czegoś, co należy do nas wszystkich - oświadczył Lambertz.