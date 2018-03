W XXI w. grypa zabija Włochów

139 osób zmarło we Włoszech z powodu powikłań po grypie od początku obecnego sezonu zachorowań - podał w piątek krajowy Instytut Zdrowia. Łącznie zachorowało prawie 8 milionów osób, co oznacza, że to najcięższa grypa w ostatnich latach

Wśród zmarłych jest 11 dzieci w wieku poniżej 14 lat i dwie ciężarne kobiety.

Zanotowano 681 ciężkich przypadków, wymagających hospitalizacji.

Najwięcej zachorowań wystąpiło wśród dzieci do 5 roku życia.

W najnowszym biuletynie Influnet, opracowanym na podstawie monitoringu zachorowań, ogłoszono, że ich liczba obecnie wyraźnie już spada. W ostatnim tygodniu stwierdzono 280 tysięcy nowych przypadków grypy.

Zmniejszyła się też liczba najcięższych zachorowań.

Według ekspertów wirus grypy będzie krążył jeszcze przez kilka tygodni. (PAP)