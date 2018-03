Rada Mieszkalnictwa: Prace nad specustawą zakończone

W czasie ostatniej Rady Mieszkalnictwa dokonano m.in. prezentacji wstępnych założeń projektu pozyskania pracowników dla branży budowlanej - poinformowało w piątek Centrum Informacyjne Rządu

Jak dodało Centrum Informacyjne Rządu, „w związku z dużą skalą prowadzonych i planowanych inwestycji, w tym w ramach programu Mieszkanie plus, branża budowlana będzie wymagała zwiększenia podaży siły roboczej, stąd konieczność zapewnienia wsparcia w tym zakresie”.

CIR poinformował także, że posiedzenie Rady Mieszkalnictwa 6 marca 2018 roku poświęcone było także innym zagadnieniom „wynikającym z kierunkowych rekomendacji, przyjętych przez Radę Mieszkalnictwa na posiedzeniu 14 lutego 2018 roku”.

Dokonano „końcowych ustaleń co do projektowanych przepisów opracowywanej tzw. specustawy mieszkaniowej, wstępnie nazwanej ustawą o ułatwieniach w przygotowaniu i realizacji inwestycji mieszkaniowych oraz inwestycji towarzyszących, przed rozpoczęciem procesu legislacyjnego”.

Jak dodał CIR, „specustawa mieszkaniowa pomoże w przyspieszeniu procesu inwestycyjnego w zakresie inwestycji mieszkaniowych”.

Na ostatniej Radzie Mieszkalnictwa omówiono także założenia „programu dopłat do czynszów, który umożliwi wsparcie najemców w ponoszeniu zobowiązań czynszowych” - dodał CIR.

Jak mówił minister inwestycji i rozwoju Jerzy Kwieciński, Rada Mieszkalnictwa będzie kontynuowała dyskusję nad rozwiązaniami dopłat do czynszów oraz o pozyskaniu pracowników dla branży budowlanej.

Prace nad specustawą mieszkaniową zostały natomiast zakończone w Radzie Mieszkalnictwa. Projektem tej ustawy będzie teraz zajmowało się Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju. Ma ona przejść całą ścieżkę legislacyjną i zostać zatwierdzona jeszcze w pierwszej połowie 2018 r.

Specustawa mieszkaniowa ma

zdecydowanie przyspieszyć proces budowy mieszkań w Polsce i usunąć bariery biurokratyczne, ale również te bariery, które są związane z procesem przygotowawczym do budowy - mówił Kwieciński.

Obecnie proces uzyskiwania zezwoleń na budowę trwa ok. pięciu lat.

Chcemy, aby poprzez wprowadzone zmiany w specustawie mieszkaniowej ten okres skrócił się do ok. pół roku, do roku - wskazał Kwieciński.