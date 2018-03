Bukowina 2018: Izraelskie startupy odnajdują się w USA

Debata zatytułowana „Rynek kapitałowy dla rozwoju nowych technologii” zdominowana została wiadomością o odrzuceniu polskiej oferty zakupu giełdy w Tel Avivie. Obecni w Bukowinie prezes GPW, Marek Dietl uchylił się jednak od skomentowania tego wydarzenia Dyskutanci wielokrotnie jednak podczas rozmowy o sposobach wspierania rynków nowych technologii i startupów nawiązywali do izraelskich przykładów.

Minister inwestycji i rozwoju, Jerzy Kwieciński rozpoczął dyskusję na temat roli rynku kapitałowego we wspieraniu finansowania innowacyjnych firm.

Zdaniem ministra, połowa startupów powstających w Europie znika, a 20 procent ucieka do Izraela właśnie. Tymczasem startupy powstające w Izraelu, zostają w Izraelu.

Minister zwracał uwagę, że innowacyjne firmy z Izraela działają w fantastycznej symbiozie z rynkiem amerykańskim, a te, które przetrwają trudne początki, tworzą tam niezwykle aktywny rynek.

Uczestnicy debaty zwracali uwagę na konieczność powołania instytucji wspierających startupy w całym procesie wzrostu.

Minister Kwieciński podkreślił również rolę jaką odgrywają instytucje państwowe oraz rządowe, które dla młodej firmy jaką jest jest startup, olbrzymie znaczenie ma,to że państwo w nie inwestuje i będzie miało pośrednio udziały w ich sukcesie.

Artur Wiza, wiceprezes Asseco Poland przypomniał podczas debaty, że mamy taki startup polski, który zdobył rynek i inwestuje w Izraelu. To właśnie Asseco.

Ważne, żeby startupy tworzyły to, co jest nam realnie potrzebne, a nie budowały kolejna aplikację do zamawiania pizzy. Wiele tzw. innowacyjnych firm dostaje pieniądze z UE, a jak środki z funduszu się kończą, firmy te kończą działalność – przypomniał prezes Wiza.

Paneliści wskazywali, że przy dość dobrze rozwiniętej w Polsce infrastrukturze instytucji B+R trzeba tak akcentować potrzeby, by innowacyjne firmy miały szanse na rzeczywiście innowacyjne przedsięwzięcia.

Dyskutanci zwracali uwagę, że startupy to organizacje, które muszą wiele razu pomylić się, zainwestować w nietrafione pomysły, żeby wreszcie znaleźć tę innowację przełomową i trafioną.

Potrzebujemy zatem czasu, by zbudować doświadczenie. Potrzebujemy też czasu by zbudować rynek inwestorów, gotowych zaryzykować. By to się udało niezbędne jest otoczenie eksperckie, które ułatwi podejmowanie decyzji. A to otoczenie tworzą właśnie inicjatywy takie jak PFR Ventures - dodał Nawrat.