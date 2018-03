Polacy pomogą wylądować na Fobosie

Polscy naukowcy już od dłuższego czasu notują sukcesy w badaniach i rozwiązaniach mogących pomóc w eksploracji kosmosu. Ostatnio na tapecie mają tematy związane z naturalnym satelitą Marsa - Fobosem. Ich pomysły mogą też przyczynić się do rozwoju kosmicznego górnictwa.

Polscy naukowcy z krakowskiej AGH i Centrum Badań Kosmicznych PAN biorą udział w wielu przedsięwzięciach dotyczących kosmosu. Ostatnio w jednym z dotyczących Czerwonej Planety. Obecne badania są częścią projektu Europejskiej Agencji Kosmicznej (ESA) – „LOOP - Landing Once on Phobos”. Chodzi o wystrzelenie w kosmos lądownika i posadzenie go na jednym z księżyców Czerwonej Planety – na Fobosie. Zakłada się, że przyspieszenie grawitacyjne na tym satelicie Marsa jest ponad tysiąc razy mniejsze niż na Ziemi. Panują tam równocześnie niskie temperatury w przedziale od minus 4 do minus 112 stopni Celsjusza. Brak jednak wystarczającej wiedzy na temat gruntu, na którym ma osiąść lądownik i właśnie „wyznaczenie różnych wariantów budowy nawierzchni księżyca jest jednym z zadań zespołu badawczego z Wydziału Górnictwa i Geoinżynierii AGH w Krakowie” – czytamy w komunikacie AGH.

Realizacja projektu to tylko jeden z wielu elementów składowych, który ma doprowadzić do opracowania zasad bezpiecznego i wielokrotnego lądowania na asteroidach. Oprócz eksploracji i badań prowadzonych przez naukowców, już wkrótce będą one wykorzystywane, jako źródło cennych surowców. Przeludnienie naszej planety oraz wyczerpywanie się jej zasobów sprawia, że w ciągu najbliższych lat będziemy obserwować gwałtowny rozwój górnictwa kosmicznego – informuje, cytowany w komunikacie prof. Marek Cała dziekan Wydziału Górnictwa i Geoinżynierii AGH.

Możliwość sięgnięcia po zasoby kosmicznych surowców byłaby rozwiązaniem dla wielu problemów z jakimi już teraz zaczyna borykać się ludzkość, a które będą ciągle narastać.

Z dużym prawdopodobieństwem, badania Polaków nie przyczynią się do znalezienia inteligentnego życia na Marsie, bo go tam raczej nie ma, ale pomogą przybliżyć i przyspieszyć realizację marzeń ludzkości o postawieniu nogi na Czerwonej Planecie, a także przy pozyskiwaniu surowców poza Ziemią. W kosmosie bowiem krąży cała tablica Mendelejewa. Ten, kto pierwszy zacznie wydobywać kosmiczne surowce zapewni sobie znakomitą przyszłość.