Zamiast zakupów - wycieczki i jarmark

Wycieczka nad Łódkę, nauka kierowania tramwajem, zwiedzanie pałacu Poznańskich za 3 zł - to tylko kilka możliwości spędzenia czasu, które proponuje łodzianom magistrat w pierwszą niehandlową niedzielę. Na następną zaplanowano Dzień Kultury Łowickiej i jarmark na Piotrkowskiej.

Łódź wychodzi naprzeciw ustawie o zakazie handlu w niedzielę. Chcielibyśmy, by łodzianie mogli spędzać ten dzień w fajny sposób. Dlatego instytucje podległe urzędowi miasta pracują normalnie - zapraszamy wszystkich łodzian do teatrów, muzeów, do kompleksu EC1 na wystawę Leonardo da Vinci. Już za tydzień rusza jarmark wielkanocny na ul. Piotrkowskiej; ta oferta jest naprawdę bardzo bogata - podkreśliła radna Monika Malinowska-Olszowy (PO).

Magistrat już od kilku dni przypominał łodzianom, że w niedzielę - zamiast na zakupy - będą mogli wybrać się do miejskich placówek kultury, na lodowisko „Bombonierka”, pływalnię Wodny Raj czy do Palmiarni. Zakład Wodociągów i Kanalizacji proponuje na ten dzień wycieczkę nad rzekę Łódkę, w trakcie której będzie można odkryć miejsce, gdzie znajdowała się średniowieczna Łódź.

Natomiast Muzeum Miasta Łodzi organizuje weekend z Leonią Poznańską i innymi kobietami z fabrykanckiej rodziny dawnych właścicieli Pałacu Poznańskich. W ramach projektu „Odkrywaj z nami Łódź. Czas na Muzeum”, wprowadzono specjalne ceny za zwiedzanie jednego z najsłynniejszych łódzkich zabytków - za bilet normalny zapłacimy 3 zł, za ulgowy - 1 zł.

Ofertę skierowaną wyłącznie do pań ma miejski przewoźnik, który w Zajezdni Telefoniczna organizuje Tramwajowy Dzień Kobiet. Będzie to okazja do zwiedzenia tego obiektu, poznania historii łódzkich motorniczych i poprowadzenia tramwaju pod opieką instruktora jazdy.

Od 16 do 30 marca na głównej ulicy Łodzi - Piotrkowskiej - ma rozgościć się jarmark wielkanocny z udziałem ok. 40 wystawców. W przypadającą 18 marca drugą niedzielę bez handlu magistrat chce zaprosić łodzian na Dzień Kultury Łowickiej - w programie znajdzie się m.in. wspólne malowanie gigantycznej pisanki, występy Kapeli Łowickiej, nauka tradycyjnego zdobienia pisanek i robienia wycinanek.

Do konieczności zamknięcia sklepów przygotowali się też zarządcy łódzkiej Manufaktury, która stanowi połączenie galerii handlowej i kompleksu kulturalno-rozrywkowego. Co roku na jej terenie odbywa się blisko sto dużych wydarzeń kulturalnych, sportowych i rozrywkowych.

Manufaktura jest wyjątkowym obiektem na mapie nie tylko Łodzi, ale całego kraju, bo oprócz budynku galerii handlowej mamy rynek, a wraz z nim część rozrywkowo-gastronomiczną. Restauracje, kawiarnie, kino, kręgielnia, ścianka wspinaczkowa, teatr - w Manufakturze spędza się czas nie tylko na zakupach. Jak pokazują doświadczenia z poprzednich lat, gdy w święta galeria handlowa jest nieczynna, rynek i tak tętni życiem, bo łodzianie lubią tu być i tu spędzać czas z bliskimi - zaznaczył dyrektor Manufaktury Sławomir Murawski.

W niedziele bez handlu zamknięta zostanie część Manufaktury, w której znajdują się sklepy, banki i inne usługi, natomiast układ architektoniczny obiektu umożliwi otwarcie strefy food court, do której będzie się wchodzić od strony rynku. W pierwszą niehandlową niedzielę zaplanowano w niej warsztaty „Bitwa na noże” z udziałem kucharzy znanych z telewizyjnego show.(PAP)