Bank Pekao SA werbuje

Bank Pekao SA bierze udział podczas siódmej edycji LSE Polish Economic Forum, które odbywa się dzisiaj, 10 marca, w Londynie. Przedstawiciele banku nie ukrywają, że ich celem jest zachęcenie wykształconych Polaków do pracy w banku. Pierwsze sukcesy w tym zakresie już są.

Siódme LSE Polish Economic Forum jest organizowane przez polskich studentów z The London School of Economics and Political Science (LSE). W gronie kilkuset delegatów reprezentujących najbardziej prestiżowe uczelnie Wielkiej Brytanii oraz najważniejszych osobistości ze świata polskiej polityki i biznesu będzie toczyć się dyskusja dotycząca polskiej polityki i gospodarki.

Bank Pekao SA od momentu repolonizacji stawia na młodych, ambitnych menedżerów z doświadczeniami uzyskanymi w czołowych międzynarodowych instytucjach finansowych. Decyzjom młodych Polaków sprzyja zbliżający się Brexit i należący do najwyższych w Europie wzrost gospodarczy w Polsce. Dlatego Bank Pekao SA, które już przyciągnęło kilku menadżerów z londyńskiego City chce dalej iść tym tropem i stąd udział w konferencji LSE Polish Economic Forum.

Zdaniem Prezesa Banku Pekao SA Michała Krupińskiego zachęcenie polskich menedżerów ze światowym doświadczeniem do pracy w Polsce, służy zarówno bankowi jak i polskiej gospodarce. Michał Krupiński, jako menadżer z doświadczeniem zdobywanym w instytucjach takich, jak Bank Światowy oraz Bank of America Merrill Lynch, sam miał okazję obserwować, jak rozwinąć firmę korzystając z międzynarodowego doświadczenia jej pracowników i teraz chce kierowany przez niego bank korzystał z tych wzorców.

Wśród nowych pracowników „banku z żubrem” jest m.in. Roksana Ciurysek-Gedir, wiceprezes Banku Pekao SA odpowiedzialna za sektor Private Banking. Wcześniej pracowała w Londynie w Credit Suisse. Z kolei Piotr Wetmański – szef działu strategii w Pekao, zrezygnował z pracy w Bank of America Merrill Lynch. W gronie pozyskanych przez Bank Pekao SA ekspertów z międzynarodowym doświadczeniem są także Mateusz Chmielewski i Paweł Rzeźniczak. Chmielewski kieruje pracami Departamentu Prawnego. W ostatnich latach pracował w renomowanych kancelariach prawnych w Polsce, Wielkiej Brytanii i Singapurze. Z kolei Paweł Rzeźniczak został powołany na dyrektora Departamentu Relacji Inwestorskich, Strategii i Rozwoju Grupy. Jego wcześniejsze doświadczenie zawodowe związane było z bankowością inwestycyjną. Pełnił funkcje menedżerskie w londyńskim oddziale Bank of America Merill Lynch oraz Royal Bank of Scotland w Londynie i Amsterdamie. Chmielewski i Rzeźniczak zgodnie potwierdzają, że kiedy wyjeżdżali z kraju ambicją dla nich było zdobywanie kolejnych szczebli kariery za granicą. Wrócili do ojczyzny i są dumni z tego, że mogą realizować się zawodowo w Polsce.

Powroty Polaków z emigracji to już trend. Jak w zeszłym roku informował GUS, dla migracji przełomowy był rok 2016 (danych za 2017 rok jeszcze nie ma). Wtedy to saldo migracji zagranicznych definitywnych (na pobyt stały) było dodatnie i wyniosło 1,5 tys., czyli więcej Polaków wróciło z emigracji niż wyjechało. Taką sytuację odnotowano po raz pierwszy w powojennej historii Polski.

Celem LSE Polish Economic Forum jest dyskusja o pozycji gospodarczej Polski na arenie międzynarodowej, prezentacja aktualnych trendów na polskim rynku finansowym, dyskusje o perspektywach i wyzwaniach, z którymi muszą zmierzyć się Polska i polska gospodarka. Temat tegorocznej edycji nawiązuje do setnej rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości: „Stulecie niepodległości: romantyczne cele, realistyczne środki”. To już siódma edycja wydarzenia. Tegoroczne Forum odbywa w sali konferencyjnej „The Light” przy Euston Square w Londynie.