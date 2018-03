Najcenniejszy znaczek pocztowy za 312 tys. euro

Na aukcji w Pradze sprzedano w niedzielę najcenniejszy czeski znaczek pocztowy pochodzący z 1919 roku. Licytacja zaczęła się od 200 tys. euro, a zakończyła na 312 tys. euro. Dom aukcyjny nie ujawnił, kto został nowym właścicielem.

Sprzedany na niedzielnej aukcji zielony znaczek z odwróconym napisem „Poczta Czechosłowacka 1919” należał dotychczas do Ludvika Pytliczka, właściciela uważanej za największą kolekcji znaczków z lat 1918-1939. Pytliczek nabył znaczek w 1996 roku za kwotę około 100 tys. euro. Jego poprzedni właściciel otrzymał go od państwa w ramach zwrotu majątku znacjonalizowanego po 1945 roku.

Pytliczek nie wie, kto wylicytował znaczek na aukcji, ale podejrzewa niemieckiego kolekcjonera Christopha Gaetnera.

Złożył mi pewną propozycję, a ja niestety na nią nie przystałem. Powiedział mi, że jeżeli nie zadzwonię przed południem, to załatwi sprawę po swojemu. Myślę, że to on kupił - powiedział Pytliczek czeskiej agencji CTK.