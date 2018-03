Prezydent zadowolony z reformy sądów

Uważam reformę sądownictwa za sukces; z jednej strony fakt, że się ona odbywa; z drugiej, że odbywa się spokojniej, dzięki moim wetom - mówi w poniedziałkowym „Dzienniku Gazecie Prawnej” prezydent Andrzej Duda.

W poniedziałkowym wywiadzie dla „DGP”, prezydent powiedział, że uważa reformę sądownictwa za sukces. „Z jednej strony fakt, że się ona odbywa. Z drugiej, że odbywa się spokojniej, dzięki moim wetom. A to, że ktoś się ze mną nie zgadza? W polityce to normalne” - mówił.

Andrzej Duda odniósł się także do zeszłotygodniowego wyboru przez Sejm 15 sędziów na członków Krajowej Rady Sądownictwa. Dziewięć kandydatur wskazał klub PiS, sześć - klub Kukiz‘15. Pozostałe kluby nie skorzystały z prawa wskazania kandydatur. Kluby: PO, Nowoczesna i PSL-UED nie wzięły udziału w głosowaniu.

„Zapowiedź, że jedno ugrupowanie parlamentarne nie wyłoni sobie wszystkich członków KRS, została dotrzymana. W ich wyłanianiu wziął udział także klub parlamentarny Pawła Kukiza. A co najważniejsze, każdy klub mógł zgłaszać kandydatów. Niestety inne ugrupowania zbojkotowały ten wybór. To ich decyzja” - wskazywał.

Prezydent odniósł się także do zarzutu, że oprócz części klubów parlamentarnych, wybór nowych członków KRS zbojkotowała też znaczna część środowisk sędziowskich. „Ustaw nie przygotowano dla zaspokojenia oczekiwań elit sędziowskich, bo te - jak wiadomo - nie chcą poważnych zmian. Ubolewam, że ostatnie lata przyniosły wiele przykładów rozpolitykowania. Ci sędziowie są w wielu przypadkach oderwani od rzeczywistości” - ocenił.

Prezydent podkreślił, że ustawy dot. reformy sądownictwa zostały przygotowane po to, aby zrealizować „powszechne wśród Polaków przekonanie” o konieczności naprawy wymiaru sprawiedliwości. Tego - jak mówił prezydent - nie da się zrobić poprzez czynności kosmetyczne, konieczna jest operacja.

„Wybór KRS przez Sejm gwarantuje wpływ społeczeństwa na wymiar sprawiedliwości. Jego demokratyzacja z pewnością nie zaszkodzi, a wierzę, że pomoże” - zaznaczył.

Prezydent wskazywał, że sędziowie byli „zależni od koteryjnych wpływów własnego środowiska”, które - jak wskazywał - samo decydowało o awansach. „Jak ktoś nie był grzeczny, awansu nie miał. Przewietrzenie atmosfery - uczciwemu wymiarowi sprawiedliwości - nie zaszkodzi. Uczciwym i rzetelnym sędziom, warunki kariery się poprawią” - podkreślił.

Prezydent, odnosząc się do zarzutu, że nowi członkowie KRS „wiążą swoje kalkulacje z obecnym obozem rządzącym”, podkreślił, że są to przede wszystkim niezawiśli sędziowie. „I wierzę, że pozostaną niezawiśli, bo to kwestia mentalności, charakteru” - dodał.

Sędziowie wybrani w minionym tygodniu w skład KRS to: Dariusz Drajewicz, Jarosław Dudzicz, Grzegorz Furmankiewicz, Marek Jaskulski, Joanna Kołodziej-Michałowicz, Jędrzej Kondek, Teresa Kurcyusz-Furmanik, Ewa Łąpińska, Zbigniew S. Łupina, Leszek Mazur, Maciej A. Mitera, Maciej Nawacki, Dagmara Pawełczyk-Woicka, Rafał Puchalski i Paweł K. Styrna.

Zgodnie z nowelizacją ustawy o KRS, która weszła w życie w połowie stycznia, wprowadzony został wybór 15 członków KRS-sędziów na wspólną czteroletnią kadencję przez Sejm - dotychczas wybierały ich środowiska sędziowskie. (PAP)