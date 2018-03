PKO BP: Jaki zysk?

Zysk netto grupy PKO BP w czwartym kwartale 2017 roku wzrósł do 820 mln zł z 593,3 mln zł rok wcześniej - wynika z wyliczeń na podstawie raportu rocznego banku. Zysk banku okazał się zgodny z oczekiwaniami rynku, który spodziewał się, że wyniesie on 829,5 mln zł.

Oczekiwania jedenastu biur maklerskich, co do zysku netto za IV kwartał, wahały się od 805 mln zł do 869,9 mln zł.

Skonsolidowany zysk netto grupy PKO BP uzyskany w 2017 roku wyniósł 3 mld 104 mln zł i był 8 proc. wyższy niż w 2016 roku.

Wynik odsetkowy banku w czwartym kwartale wyniósł 2 mld 249 mln zł i okazał się zgodny z oczekiwaniami analityków, którzy liczyli, że wyniesie 2 mld 216,6 mln zł (w przedziale oczekiwań 2 mld 166 - 2 mld 256,4 mln zł).

Wynik z prowizji w IV kwartale 2017 roku wyniósł 760 mln zł i także był zgodny z szacunkami rynku, który spodziewał się 758,7 mln zł (oczekiwania wahały się od 745 mln zł do 781,5 mln zł).

Odpisy z tytułu utraty wartości kredytów wyniosły w czwartym kwartale 2017 roku 448 mln zł, czyli były 5,7 proc. wyższe niż oczekiwali analitycy (424 mln zł).

Łączny współczynnik kapitałowy wynosi 17,37 proc.

Bank podtrzymał, że po uwzględnieniu korekty stopy dywidendy o kryteria KNF dotyczące walutowych kredytów mieszkaniowych, spełnia wymogi do wypłaty dywidendy do 25 proc. zysku netto za 2017 rok. (PAP Biznes)