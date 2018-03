Rok w zawieszeniu za postrzelenie złodzieja

Na karę roku więzienia w zawieszeniu na trzy lata, za złamanie zasad użycia broni palnej, skazał w poniedziałek Sąd Okręgowy w Gdańsku Krzysztofa Ł., szefa firmy ochroniarskiej. Oskarżony chcąc zatrzymać włamywacza postrzelił go nieumyślnie w plecy. Mężczyzna ma niedowład nóg.

Sąd Okręgowy podtrzymał tym samym wyrok sądu niższej instancji. Sąd Rejonowy w Tczewie (Pomorskie) w listopadzie 2017 r. orzekł ponadto wobec Krzysztofa Ł. zakaz działalności ochroniarskiej oraz posiadania broni palnej na okres czterech lat. Apelację od wyroku sądu I instancji wnieśli obrońca oskarżonego oraz pełnomocnik oskarżyciela posiłkowego.

Przewodnicząca składu sędziowskiego Edyta Frycz podkreśliła w uzasadnieniu wyroku, że sąd niższej instancji prawidłowo uznał, iż pokrzywdzony nie miał broni, ani też żadnego innego niebezpiecznego narzędzia.

Zaznaczyła, że postrzelenie uciekającego włamywacza w plecy było „nieszczęśliwym zbiegiem okoliczności”.

W ocenie sądu, kara dla Krzysztofa Ł. nie jest „rażąco surowa”. Sąd Rejonowy w Tczewie, jako okoliczności łagodzące - co uznał, jako słuszne Sąd Okręgowy - przyjął m.in. nienaganny tryb życia oskarżonego i jego niekaralność.

Sytuacja, w jakiej doszło do użycia broni była dynamiczna i stresująca. Oskarżony dążył do tego, żeby sprawca włamania mu nie uciekł, chciał odzyskać ewentualne skradzione mienie i oddać sprawcę w ręce policji. Dlatego orzeczenie surowszej kary było niezasadne. Ale z drugiej strony, nie należy zapominać, że oskarżony jest profesjonalistą i jest przeszkolony ws. zasad użycia broni. I od osób mających pozwolenie na broń oczekuje się, że będą używały jej odpowiedzialnie i tylko w ostateczności, bo konsekwencje użycia broni mogą być bardzo poważne, jak w tej sytuacji - powiedziała sędzia.

Sąd uznał, że warunkowe umorzenie postępowania wobec Krzysztofa Ł., o co wnosił w apelacji jego obrońca, byłoby nieuzasadnione, ponieważ „społeczna szkodliwość jego czynu jest znaczna”.

Wyrok jest prawomocny, więc na dzień dzisiejszy przyjmujemy go do wiadomości, choć się z nim nie zgadzamy. Po rozmowie z klientem i zapoznaniu się z pisemnym uzasadnieniem wyroku podejmiemy decyzję co dalej (oskarżonemu przysługuje wniesienie kasacji od wyroku do Sądu Najwyższego) - powiedział dziennikarzom, obrońca Sławomir Jakusik.