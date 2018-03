Słowo się rzekło. Deklaracje VAT znikną

Zmierzamy w kierunku odchodzenia i w konsekwencji likwidacji wymogu składania przez przedsiębiorców deklaracji VAT. Ze względu m.in. na konieczność zmian legislacyjnych, a także kwestie technologiczne, myślę że deklaracja VAT zniknie od 1 stycznia 2019 r. - zapowiedziała podczas konferencji prasowej, minister finansów prof. Teresa Czerwińska

Finalnie deklaracje VAT, mają zastąpić JPK VAT. Z najnowszych informacji resortu finansów wynika, że spośród 650 mln faktur, 85 tys. wzbudziło podejrzenia resortu. Sprawdzeniem ich teraz zajmie się Krajowa Administracja Skarbowa (KAS).

Mogą to być tzw. puste faktury czyli takie które mogły być świadomie nie zaksięgowane i być wystawione przez słupy. Zostały one wystawione przez 36 tys. firm. Kwota VAT na tych fakturach to 105 mln zł.- wylicza minister finansów.