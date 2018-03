NBP: Inwestycje nie przestaną rosnąć

Narodowy Bank Polski szacuje, że inwestycje przedsiębiorstw w czwartym kwartale ubiegłego roku wzrosły około 4 proc. - podał zastępca dyrektora Departamentu Analiz Ekonomicznych NBP Jacek Kotłowski.

Teraz jesteśmy w momencie, kiedy mamy najwyższą dynamikę inwestycji, co nie oznacza, że te inwestycje nie będą rosły. One będą rosły, tylko punkt odniesienia jest dzisiaj bardzo dobry. Mieliśmy bardzo słaby rok 2016, więc na przełomie 2017 i 2018 roku, ta dynamika rok do roku będzie bardzo dobra. Przede wszystkim są to cały czas inwestycje publiczne. Inwestycje przedsiębiorstw szacujemy, że wzrosły w czwartym kwartale około 4 proc. W związku z tym one odradzają się bardzo powoli - powiedział Kotłowski podczas poniedziałkowej konferencji prasowej.