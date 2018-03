Alior Bank rozwija się ofensywnie

Ruszyło Bancovo, platforma agregująca oferty firm pożyczkowych i banków. Alior wdraża nowy model zarządzania, w ramach którego w czerwcu otworzy iLab, przygotowuje fundament pod otwartą bankowość, będzie inwestował w start-upy z branży finansowej i ubezpieczeniowej.

Alior Bank od startu pracował na wizerunek najbardziej innowacyjnego banku. Michał Chyczewski, p.o. prezesa, kontynuuje tę drogę. Pod jego rządami Alior Bank awansował na miejsce 8 z 9 pod względem wielkości aktywów na polskim rynku bankowym dzięki istotnemu przyspieszeniu wzrostu organicznego. Było to możliwe dzięki poprawie zarówno sytuacji kapitałowej jak i płynnościowej Banku. Do sukcesów w tym obszarze należy zaliczyć udaną emisję obligacji podporządkowanych oraz wzrost depozytów o ponad 2,9 mld zł poprzez udane kampanie nowego konta lokacyjnego dedykowane do strategicznych segmentów klientów i realizowane w pełni online. Prezes Michał Chyczewski z sukcesem przeprowadził restrukturyzację po przejęciu Banku BPH – ostateczny poziom synergii 381 mln zł okazał się istotnie wyższy niż bank pierwotnie zakładał, a okres ich realizacji zakończy się już w 2018 roku, a nie jak pierwotnie zakładano w roku 2019. Alior Bank ogłosił plan operacjonalizacji strategii „Cyfrowego Buntownika”, który jest w trakcie realizacji i zakłada ponad 600 szczegółowo zaprojektowanych inicjatyw. Plan ten ma doprowadzić do przekształcenia Alior Banku w jedną z najbardziej innowacyjnych instytucji finansowych w Europie i jego elementem jest między innymi wdrożenie unikalnego modelu zarządzania innowacjami i projektami IT, które są w toku. W roku 2017, który bank zakończył z dużym zyskiem, Alior otrzymał między innymi dwie prestiżowe nagrody – Firmy Roku Forum Ekonomicznego w Krynicy oraz „Bank of the Year in Poland” w konkursie organizowanym przez międzynarodowy, prestiżowy magazyn „The Banker”. Wynik za rok 2017 wyniósł 515 mln zł i był zgodny z konsensusem rynkowym, który w drugiej połowie roku wzrósł o ponad 15 proc. Kurs akcji Alior Banku w szczytowym momencie w tym czasie był o prawie 40 proc. wyższy niż w momencie obejmowania funkcji przez Michała Chyczewskiego, co plasuje Alior Bank w gronie najbardziej docenianych spółek na rynku kapitałowym w Polsce w tym okresie. Efektem docenienia poprawy sytuacji Banku była decyzja agencji ratingowej Fitch o poprawie perspektywy ratingu z neutralnej na pozytywną.

W 2018 r. Alior stawia na dalszy rozwój segmentu MSP, który przynosi mu 26 proc. Przychodów i wciąż chce w nim być bankiem pierwszego wyboru. Dlatego rozbudowuje platformę zafirmowani.pl, służącą m.in. do samodzielnego prowadzenia księgowości.