Kwieciński: Przesadzili z prywatyzacją banków

Prywatyzacja sektora bankowego w Polsce była zbyt głęboka. Pokazał to kryzys finansowy - powiedział minister inwestycji i rozwoju Jerzy Kwieciński na Welconomy Forum w Toruniu. Dodał, że konkurencja jest dobra, ale gospodarka zawsze potrzebuje pewnej równowagi

Minister wziął udział w sesji „Rola instrumentów finansowych jako elementu rozwoju gospodarczego państwa”.

20 lat temu, jeszcze w tzw. okresie przedakcesyjnym, dotacje z Unii Europejskiej też były instrumentem finansowym. To nie był instrument zwrotny, bo jego nie trzeba było zwracać. Zyskujemy z tej organizacji (UE) duże wsparcie. Ono do tej pory płynęło głównie w formie dotacyjnej, ale to się zmienia. Rośnie udział instrumentów zwrotnych w ramach polityki spójności. W poprzedniej perspektywie finansowej było to ok. 1,5 proc., czyli ok. 1 mld euro. W obecnej perspektywie powinniśmy liczyć, że jest to ok. 5 procent, czyli ok. 4 mld euro. To rośnie - mówił minister Kwieciński.