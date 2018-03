Miliardy prezentów PKO BP na 100-lecie niepodległości

Prezes PKO BP był w bardzo dobrym humorze, kiedy mówił o wynikach banku. Nic dziwnego, miał sporo dobrych rzeczy do powiedzenia.

Była taka książka pod tytułem „Bank 2.0”, potem jej autor ogłosił, że bank 2.0 to za mało, że potrzebny jest bank 3.0. A my uznaliśmy, że jesteśmy Bankiem 3.1 – powiedział Zbigniew Jagiełło.

Oczywiście, 3.1 wzięło się od zysku w wysokości 3,1 mld zł, jaki bank osiągnął w 2017 r. Zarząd chwalił się dobrym wynikiem nie tylko, że był on najwyższy w historii oraz niewyłącznie dlatego, że urósł w stosunku do 2016 r. o 8 proc.

Kolejną dobrą wiadomością był wzrost aktywów PKO BP.

To niejedyny prezent PKO BP na 100-lecie niepodległości, choć zdaniem prezesa Jagiełły darczyńców było więcej.

Miesięcznik Retail Banker International sprawdził, jak wysokie są oceny bankowych aplikacji mobilnych, wystawiane przez ich użytkowników. I wyszło na to, że średnia ocena dla naszej aplikacji IKO wynosi 4,8. To jest średnia ze 150 tys. ocen. I jest to najwyższa średnia spośród aplikacji mobilnych 100 najbardziej liczących się na świecie banków, które były brane pod uwagę, co oznacza, że to najlepsza aplikacja bankowości mobilnej na świecie – powiedział Jagiełło. – To kolejny nasz prezent czy też raczej prezent naszych klientów na 100-lecie niepodległości – dodał.