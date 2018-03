Wjazd do centrum miasta może kosztować 25 zł

To samorządy upomniały się o opłatę za wjazd do stref czystego transportu, zgadzamy się z tym - powiedział minister energii Krzysztof Tchórzewski. W projekcie nowelizacji ustawy o OZE pojawił się zapis o takiej opłacie w wysokości do 25 zł za dobę.

Samorządy się upomniały, twierdząc, że strefy bez opłaty za wjazd są bez sensu. Takie są wnioski samorządów i my się z nimi zgadzamy. Opłata pozwoli zgromadzić pieniądze na działania proekologiczne - powiedział minister Tchórzewski w poniedziałek w Toruniu. Ja uważam za słuszne, żeby samorządy miały możliwość pobierania tych opłat w jakimś ograniczonym zakresie. Podzielam taki pogląd i staram się w tej dziedzinie pomóc - dodał.

Możliwość wyznaczenia stref czystego transportu przewiduje ustawa o elektromobilności. W trakcie prac parlamentarnych wykreślono z niej jednak możliwość poboru opłaty w wysokości do 30 zł dziennie za wjazd do takiej strefy pojazdem z silnikiem spalinowym.

W przyjętym już przez komitet stały Rady Ministrów projekcie nowelizacji ustawy o biopaliwach znalazł się zapis, modyfikujący ustawę o elektromobilności i zakładający, że opłata za wjazd do strefy niskiego transportu może wynosić maksymalnie 25 zł za dobę lub 2,5 zł za godzinę, przy czym może mieć formę abonamentu lub ryczałtu.

Na podst. PAP