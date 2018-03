Innowacyjne firmy z Polski podbijają Teksas

Najciekawsze polskie projekty interaktywne i firmy technologiczne uczestniczą w branżowym festiwalu South by South West (SXSW) w teksańskim Austin. Swoją ofertę prezentują w pawilonie przygotowanym przez Polską Agencję Inwestycji i Handlu oraz Instytut Adama Mickiewicza - podała PAIH

Jak poinformowano, polskie firmy konkurują w tym roku „z 500 innowacyjnymi rozwiązaniami z ponad 40 państw świata”.

Festiwal w Austin to doskonałe miejsce do zderzania własnych pomysłów z innymi oraz dzielenia się wiedzą i doświadczeniem z międzynarodowym środowiskiem technologicznym. Dla wielu firm jest również przepustką do sukcesu w skali globalnej. Wierzymy, że udział w wydarzeniu zaowocuje zawarciem wielu korzystnych kontraktów, a od połowy marca Polska będzie kojarzona na świecie jako kuźnia innowacyjnych talentów” - zaznaczył cytowany w komunikacie wiceprezes PAIH Krzysztof Senger.