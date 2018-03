Chcą budować nową trasę - zapytają mieszkańców

Nowe połączenia autobusowe na lotnisko Katowice w Pyrzowicach planuje uruchomić jeszcze w wakacje Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia. Wcześniej jednak, przed końcem marca br., zamierza zebrać opinie mieszkańców m.in. nt. tras.

Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia (GZM) powstała 1 lipca 2017 r., a zaczęła działać od 1 stycznia 2018 r. Organizacja - mocą ustawy przygotowanej przez rząd specjalnie dla regionu - skupia 41 miast i gmin centralnej części woj. śląskiego, zamieszkałych przez blisko 2,3 mln osób. Jednym z jej ustawowych zadań jest transport publiczny.

Od stycznia br. na terenie całej Metropolii obowiązują już m.in. wspólny cennik biletów jednorazowych komunikacji miejskiej (w miejsce taryf trzech dotychczasowych organizatorów) i bezpłatne przejazdy do 16. roku życia. Od 1 kwietnia br. zacznie obowiązywać wspólny cennik biletów okresowych.

GZM utworzyła też już Zarząd Transportu Metropolitalnego, który docelowo przejmie na jej terenie funkcję organizatora komunikacji (od dotychczasowych organizatorów). Do metropolitalnej sieci komunikacyjnej w dalszej perspektywie włączona ma zostać kolej.

Jeszcze w ub. roku przedstawiciele GZM zapowiadali, że jednym z pierwszych działań Zarządu Transportu Metropolitalnego będzie samodzielne uruchomienie w 2018 r. komunikacji autobusowej do lotniska Katowice. Początkowo pojawiła się koncepcja, aby autobusy jeździły tam co godzinę dwiema trasami: z Gliwic oraz Tychów - przez Katowice i Sosnowiec.

W ub. tygodniu dyrektor Zarządu Transportu Metropolitalnego Marek Kopel sygnalizował w lokalnym Radiu Piekary, że komunikacja na lotnisko miałaby ruszyć w sierpniu br., łącząc Katowice Airport jedną linią z Gliwicami, a dwiema z Katowicami (przez Chorzów lub Sosnowiec).

W poniedziałek przewodniczący zarządu GZM Kazimierz Karolczak powiedział jednak PAP, że komunikacja na lotnisko jest jeszcze w sferze projektowania. „Na pewno jesteśmy przed etapem konsultacji z miastami - które to miałyby być te główne ośrodki. Chcę jeszcze też przeprowadzić konsultacje - zapytać mieszkańców” - powiedział Karolczak.

„Do końca marca postaramy się to zrobić. Internet, dwa-trzy spotkania - na pewno nie konsultacje formalne, bo to trwałoby dwa miesiące. A chcielibyśmy, aby choć przez część wakacji te połączenia kursowały. Natomiast wszyscy ci, którzy mają chęć oceny, czy wypowiedzenia się, jak te linie miałyby wyglądać - zapraszamy do dyskusji” - zadeklarował przewodniczący zarządu GZM.

Wskazał, że perspektywa takich konsultacji i podjęcia decyzji o przyszłym funkcjonowaniu połączeń lotniskowych, nie będzie odległa. Zanim komunikacja ZTM na lotnisko zacznie bowiem funkcjonować, trzeba jeszcze m.in. przeprowadzić przetarg na jej obsługę. „A chcielibyśmy, żeby to najpóźniej na początku sierpnia zaczęło działać” - zaznaczył Karolczak.

Obecnie dojazd z centrum Metropolii na oddalone o ok. 40 km na katowickie lotnisko zapewniają komercyjne kursy samorządowego Przedsiębiorstwa Komunikacji Miejskiej w Katowicach (kilkanaście kursów w każdą stronę dziennie). Cena za bilet normalny wynosi 27 zł, a czas przejazdu to 55 minut.

Czas przejazdu nowym połączeniem Metropolii z Katowic byłby podobny, jednak - według wcześniejszych sygnałów - cena biletu miałaby wynieść 14 zł. Odpowiadałoby to cenie biletu całodobowego, który będzie obowiązywał w GZM od 1 kwietnia. To z kolei oznaczałoby, że pasażer kupując bilet dla linii lotniskowej, mógłby podróżować również komunikacją miejską przez 24 godziny po całym obszarze Metropolii.

Ponadto na lotnisko Katowice kursują obecnie niektóre z pięciu linii autobusowych Komunikacyjnego Związku Komunalnego Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego - dwóch z Bytomia i po jednej z Piekar Śląskich, Świerklańca i Siewierza. Czas przejazdu linią 85 z Pyrzowic do Bytomia wynosi około godziny.

Zarządca kolejowej infrastruktury, spółka PKP Polskie Linie Kolejowe, przygotowuje odbudowę linii kolejowej nr 182 z Tarnowskich Gór do Zawiercia. Linia ta powinna w 2022 r. skomunikować port lotniczy Katowice w Pyrzowicach z siecią kolejową i głównymi miastami regionu, zapewniając - także po zaplanowanych już remontach innych odcinków między Katowicami i Tarnowskimi Górami - czas przejazdu z Katowic rzędu 50 min.

Władze Katowice Airport spodziewają się w tym roku kolejnego kilkusettysięcznego wzrostu liczby obsłużonych pasażerów. W ub. roku obsłużono ich tam prawie 3,9 mln - o blisko 700 tys. pasażerów więcej niż w 2016 r.(PAP)