Chatbot dla Giełdy Papierów Wartościowych

„GPW Asystent” to pierwszy bot w historii Giełdy, stworzony przez twórców aplikacji mobilnych z MoveApp (Grupa Me & My Friends). Umożliwia on inwestorom szybki dostęp do indeksów i notowań spółek oraz udostępnia najnowsze wiadomości rynkowe z Polskiej Agencji Prasowej, dotyczące emitentów.

Asystent działa w oparciu o platformę Facebook Messenger i wykorzystuje możliwości sztucznej inteligencji oraz aplikacji do czatowania. Aby skorzystać z pomocy tego narzędzia wystarczy wybrać „GPW Asystent” na liście kontaktów w komunikatorze i wysłać wiadomość np. z nazwą spółki. W odpowiedzi otrzymamy aktualne notowania oraz inne przydatne informacje, dotyczące m.in. raportów bieżących czy okresowych.

Bot GPW ma stać się wirtualnym asystentem, zapewniającym prosty i szybki dostęp do danych giełdowych. Docelowo będzie on dostarczał także wykresy notowań oraz umożliwi ustawianie indywidualnych powiadomień dla konkretnych spółek. - mówi Bartosz Brażewicz-Dosiółko, Creative Director z MoveApp, warszawskiej spółki, należącej do Grupy Me & My Friends.

Realizacja projektów takich jak GPW Asystent pozwala nam wykorzystać nowe technologie i rozwiązania komunikacyjne. Liczymy na to, że będzie ciekawym uzupełnieniem dla aplikacji mobilnej GPW i platformy GPWTr@der.

mówi Justyna Rachańska, p.o. Dyrektor Działu Komunikacji i Marketingu GPW. Jest to pierwsza, pilotażowa odsłona narzędzia przeznaczonego zarówno dla inwestorów, jak i osób zainteresowanych rynkiem kapitałowym. „GPW Asystent” jest już dostępny dla użytkowników Messengera i jak zapowiadają pomysłodawcy z MoveApp – będzie stale rozwijany o nowe, przydatne dla inwestorów funkcje.

MoveApp specjalizuje się w tworzeniu aplikacji mobilnych na platformy iOS i Android. Wśród swoich realizacji ma już ponad 100 autorskich rozwiązań oraz kilkanaście nagród w prestiżowych konkursach, m.in. Mobile Trends Awards, Golden Arrow czy impactor. Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie to największa giełda regionu Europy Środkowej i Wschodniej, która organizuje obrót na jednym z najdynamiczniej rozwijających się rynków kapitałowych w Europie. GPW prowadzi rynek regulowany dla akcji oraz instrumentów pochodnych, a także alternatywny rynek akcji NewConnect dla spółek wzrostowych. Giełda rozwija także Catalyst – rynek przeznaczony dla emitentów obligacji korporacyjnych i komunalnych. Od lutego 2012 r. częścią Grupy Kapitałowej GPW jest Towarowa Giełda Energii, na której dokonuje się obrót energią elektryczną, gazem ziemnym, prawami majątkowymi oraz gwarancjami pochodzenia i uprawnieniami do emisji dwutlenku węgla. Od 9 listopada 2010 r. GPW jest spółką publiczną, notowaną na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Więcej informacji na stronie www.gpw.pl.