Energa uprości komunikację z klientami

Energa Obrót włącza się w ogólnopolską inicjatywę upraszczania komunikacji z klientami. W ramach projektu Prościej firma przeanalizuje język dokumentów, które trafiają do klientów. Nowe standardy komunikacji Energa Obrót przygotuje we współpracy z językoznawcami z Wrocławia

Upraszczanie komunikacji zaczyna wchodzić polskim organizacjom w nawyk. Trudny, urzędniczy żargon i niezrozumiałe, korporacyjne zwroty coraz częściej ustępują miejsca prostemu językowi. Zarówno firmy, jak i instytucje publiczne analizują szablony swoich dokumentów i pod okiem specjalistów wprowadzają nowe, przyjaźniejsze odbiorcy treści.

Za trendem tym podąża także Energa Obrót. Chcąc skutecznie uprościć komunikację, spółka nawiązała współpracę z zespołem dr Tomasza Piekota. Wrocławscy językoznawcy mają bogate doświadczenie w zmianie języka wielu firm i urzędów.

Z powodów historycznych polskie firmy mają problem z przyjaznym językiem komercyjnym. Wiele z nich przechowuje jeszcze w języku DNA urzędów minionej epoki. Inne – zachłysnęły się emocjonalną i patetyczną narracją zachodniego marketingu. Dojrzeliśmy do tego, by tworzyć nowy język firmowy. Prosty, elegancki i przyjazny. Każda firma musi to jednak zrobić na własne konto – wyjaśnia dr Tomasz Piekot.