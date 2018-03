Pociągi znowu pojadą przez Warszawę Główną

PKP Polskie Linie Kolejowe (PKP PLK) podpisały z Trakcją PRKiI umowę na wykonanie dokumentacji projektowej oraz robót budowlanych związanych z odbudową stacji Warszawa Główna w ramach projektu „Prace na linii średnicowej w Warszawie na odcinku Warszawa Wschodnia - Warszawa Zachodnia”. Wartość umowy to 80,87 mln zł netto - poinformował prezes PLK Ireneusz Merchel.

Stacja Warszawa Główna - przywracamy ją do ruchu, przywracamy ją do życia. To wiąże się z przygotowaniami do modernizacji warszawskiej linii średnicowej - powiedział Andrzej Bittel, wiceminister infrastruktury.

Jak dodał prezes PKP PLK, wartość umowy to ok. 81 mln zł, czas realizacji 18 miesięcy. Czyli na jesieni 2019 r. ta stacja będzie oddana do eksploatacji i będzie mogła przyjmować pociągi pasażerskie, które dziś do niej nie dojeżdżają.

Przedstawiciele rządu i PLK podkreślili, że najważniejszym efektem przebudowy będzie przywrócenie ruchu kolejowego i obsługi pasażerów. To pozwoli na stworzenie lepszej oferty dla podróżnych i zwiększenie możliwości warszawskiego węzła kolejowego, zwłaszcza w dojeździe do centrum miasta. Warszawa Główna wesprze też możliwości obsługi ruchu pociągów regionalnych w czasie przebudowy linii średnicowej.

Nowa Warszawa Główna będzie miała dwa perony z umożliwionym wejściem od strony ul. Towarowej oraz kładką od Al. Jerozolimskich.

Stacja jest nieczynna od 1997 r. Pod koniec funkcjonowania obsługiwała połączenia m.in. do Warki, Radomia, Skarżyska-Kamiennej i Kielc. Zgodnie z zapowiedziami PKP PLK po reaktywacji ponownie mogłaby przyjmować pociągi z kierunku radomskiego, a także południowo-zachodniego (Grodzisk, Skierniewice, Koluszki).

Na podst. ISBnews