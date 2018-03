Sułkowska: Alior nadal nastawiony na małe firmy

Rada Nadzorcza Alior Banku, po przyjęciu rezygnacji Michała Chyczewskiego z pełnienia funkcji wiceprezesa i p.o. prezesa Alior Banku, powierzyła kierowanie pracami zarządu wiceprezes Katarzynie Sułkowskiej, związanej z Alior Bankiem od początku jego tworzenia.

Katarzyna Sułkowska ukończyła Akademię Ekonomiczną w Krakowie z dyplomem w dziedzinie finansów i bankowości. Z Alior Bankiem związana jest od momentu jego powstania, to jest od 2008 roku. W obecnym Zarządzie Alior Banku odpowiadała za Obszar Ryzyka, a w poprzednich również za Operacje. Przygotowała i stworzyła politykę kredytową banku, założenia produktowe i metodologiczne. W latach 2002-2007 była zatrudniona w Banku BPH na stanowisku dyrektora zarządzającego Departamentem Windykacji Detalicznej. W tym czasie przeprowadziła proces połączenia struktur windykacyjnych banków BPH i PBK, wdrożyła nowy system windykacji oraz wspierający ten proces system informatyczny. Przeprowadziła również jedną z pierwszych na rynku polskim pakietowych sprzedaży wierzytelności. W latach 1998-2001 pracowała w Citibank Polska, gdzie pełniła funkcję naczelnika w Departamencie Windykacji. Katarzyna Sułkowska była współautorką strategii „Cyfrowego buntownika”. Odpowiadała też ze wdrożenie wielokrotnie nagradzanych na świecie innowacji Alior Banku. Teraz w obszarze jej działań priorytetowych będzie rozwój IT i innowacji oraz uruchomienie iLab ukierunkowanego na współpracę z klientami oraz poprawę ich doświadczeń.

Zarząd pod moim kierownictwem będzie kontynuował realizowanie działań związanych z operacjonalizacją strategii „Cyfrowego buntownika”, w szczególności wzmacniając pozycję banku w segmencie mikro- i małych przedsiębiorstw, zwiększając liczbę klientów z główną relacją bankową w obszarze klienta detalicznego, a także wdrażając własną metodykę zarządzania zasobami IT (AGILOR) oraz Model Zarządzania Innowacjami Alior Banku w celu umocnienia przewagi konkurencyjnej w oparciu o technologię. Bank będzie dalej dynamicznie rozwijał się, przy jednoczesnym utrzymaniu wysokiej pozycji kapitałowej i płynnościowej. Jestem przekonana, że zapewni to dalszy szybki wzrost Alior Banku i wzmocni jego pozycję rynkową – powiedziała Katarzyna Sułkowska, wiceprezes i p.o. prezes Alior Banku.

Rada Nadzorcza przyjmując rezygnację Michała Chyczewskiego podziękowała mu za przygotowanie planu operacjonalizacji strategii oraz szybkie przystąpienie do jego wdrożenia. W przekonaniu Rady Nadzorczej zasadnicze znaczenie dla Banku miało niezwykle efektywne zakończenie restrukturyzacji po przejęciu wydzielonej części Banku BPH. Było to głównym powodem poprawy bieżących wyników Banku w drugiej połowie 2017 roku w stosunku do oczekiwań rynku. Efektem docenienia poprawy sytuacji finansowej Banku była decyzja agencji ratingowej Fitch o poprawie perspektywy ratingu z neutralnej na pozytywną. Bank podał, że na koniec roku współczynnik na kapitale Tier 1 wyniósł 12,1 proc. (w stosunku do 11,3 proc. na koniec 2016 roku), współczynnik TCR – 15,2 proc. (w stosunku do 13,6 proc. na koniec 2016 roku), a wskaźnik płynności LCR 124 proc.

Dziękuję wszystkim koleżankom i kolegom za miniony okres pracy nad umacnianiem pozycji Alior Banku w polskim sektorze bankowym. To był przełomowy okres dla naszej organizacji. Do sukcesów banku należy zaliczyć: przyjęcie i rozpoczęcie operacjonalizacji strategii „Cyfrowego buntownika”, otwarcie oddziału w Rumunii, wdrożenie nowej bankowości cyfrowej, istotne wzmocnienie pozycji Banku na rynku małych i średnich przedsiębiorstw. Pod względem rentowności i efektywności kosztowej Alior Bank znajduje się już teraz w czołówce rynku bankowego w Polsce i jednocześnie utrzymuje wysokie tempo wzrostu organicznego. Życzę nowej prezes aby dalej efektywnie realizowała nakreślony przez Zarząd plan efektywnego rozwoju Alior Banku – powiedział Michał Chyczewski, ustępujący wiceprezes i p.o. prezesa Zarządu.

Rada Nadzorcza uzupełniła również skład zarządu powołując Marcina Jaszczuka na stanowisko wiceprezesa Alior Banku.

Marcin Jaszczuk posiada 14-letnie doświadczenie w sektorze finansów. Od 2014 r. pracuje w PZU, gdzie odpowiada za obszar współpracy z instytucjami finansowymi i spółkami grupy PZU. Wcześniej był również wiceprezesem spółki Saski Partners, specjalizującym się w finansach korporacyjnych. W swojej karierze zawodowej był też związany z Eurus Capital, JP Morgan, Deloitte oraz Hexeline i zajmował się analizą biznesową. W 2007 r. ukończył Uniwersytet Łódzki, uzyskując dyplom z ekonometrii.

Nowy skład Zarządu Alior Banku kształtuje się następująco:

Katarzyna Sułkowska – wiceprezes zarządu, pełniąca obowiązki prezesa

Filip Gorczyca – wiceprezes zarządu,

Sylwester Grzebinoga, wiceprezes zarządu,

Marcin Jaszczuk – wiceprezes zarządu,

Urszula Krzyżanowska-Piękoś – wiceprezes zarządu,

Celina Waleśkiewicz – wiceprezes zarządu.