Aviva z dobrym wynikiem. Liczy na PPK

To był bardzo dobry rok i jeden z najlepszych od strony finansowej - ocenił wyniki Avivy w Polsce jej prezes Adam Uszpolewicz. Zdradził, że firma wiąże nadzieje z Pracowniczymi Planami Kapitałowymi oraz rozwojem sektora prywatnej opieki medycznej

Wartość składki brutto sięgnęła blisko 1,9 mld zł. Wartość nowego biznesu w ubezpieczeniach na życie, z uwzględnieniem wyników BZ WBK-Aviva TUnŻ oraz Aviva Litwa, wyniosła 276 mln zł i była niższa o 12 proc. niż w 2016 r. (314 mln zł). Spadek sprzedaży wynikał ze wstrzymania sprzedaży produktów inwestycyjnych. Jak ocenił prezes spółki, podatek zabijał ich rentowność. Rentowność biznesu wzrosła. Wskaźnik zespolony w ubezpieczeniach majątkowych i pozostałych osobowych (COR), z uwzględnieniem wyniku BZ WBK-Aviva TUO , wyniósł 86,7 proc. i poprawił się o 2,3 punktu proc. (89 proc. w 2016 r.).

W nowym biznesie Avivy największy udział miała sprzedaż ubezpieczenia Nowa Perspektywa. Dobrze też wypadły wyniki ubezpieczeń grupowych. Aviva z Bankiem Zachodnim WBK zwiększyła wartość nowego biznesu dzięki sukcesom w sprzedaży ubezpieczeń kredytów gotówkowych oraz Onkopolisy.

Jak powiedział prezes spółki, Aviva w Polsce stawia dalej na rozwój oferty ochronnej i pracuje nad produktem, który da bardzo szeroki pakiet świadczceń.

Kolejnym źródłem wzrostu nowych przychodów mogą być oszczędności emerytalne. Aviva przygotowuje się do udziału w programie Pracowniczych Planów Kapitałowych i chce nadal oferować plany indywidualne IKZE i IKE. Prezes podkreślił, że choć ustawodawca nie wskazał ostatecznie, jakie podmioty będą mogły tworzyć i prowadzić PPK, to Aviva jest w tej komfortowej sytuacji, że posiada w grupie zarówno TFI, PTE, jak i spółkę życiową. Liczy też na efekt kampanii rządowej w zakresie PPK.

Ta kampania obudzi trochę Polaków i skłoni do zadania sobie pytania „z czego będę żyć na emeryturze?” i to może pobudzić ich do działania w tym kierunku. Polacy potrzebują produktów emerytalnych. Emerytury będą bardzo niskie. Ten rynek będzie się bardzo rozwijał. Aviva jak najbardziej chce w tym rynku brać udział – dodał prezes Aviva w Polsce.

Jak podkreśla prezes Uszpolewicz, ważne jest nie tylko to, że firma i jej rentowność rosną, ale że poziom obsługi klienta jest tym, co wyróżnia Aviva Polska.

Najbardziej cenioną nagrodą w branży jest nagroda „Przyjazna Firma” Gazety Bankowej. Jest to nagroda, która jest absolutnie obiektywna. Tam są brane pod uwagę różne czynniki i tam tradycyjnie zgarniamy zawsze komplet nagród. Nasze firmy w każdej kategorii są na jednym z pierwszych trzech miejsc – powiedział Uszpolewicz. - W zeszłym roku wypłaciliśmy blisko 300 mln odszkodowań. Wypłaciliśmy naszym klientom blisko pół miliarda złotych. Organizujemy naprawę szkód klientom. Bardzo dużo szkód likwidujemy niemal od razu. Większość klientów ma pieniądze w 24 godziny na koncie. Miało to szczególne znaczenie przy zeszłorocznych kataklizmach. 84 proc. Klientów mówi, że jest bardzo zadowolonych, lub zadowolonych z tego jak ich obsłużyliśmy. To dla nas bardzo ważne, bo większość klientów ubezpieczycieli jest na ogół zadowolona tylko zaraz po zakupie polisy, a nie po rozwiązaniu ich problemu. To nas bardzo cieszy – dodał prezes Aviva w Polsce.