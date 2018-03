Najwięcej opóźnień ma lotnisko Chopina

Tylko za 2017 rok pasażerowie polskich lotnisk mogą ubiegać się o odszkodowania lotnicze o łącznej wartości blisko 185 mln złotych

Według danych AirHelp to startujące z Portu Lotniczego im. Fryderyka Chopina samoloty najczęściej bywają opóźnione bądź anulowane.

Największe polskie lotnisko jest również tym najbardziej problematycznym. W 2017 r. ok. 18 tys. lotów zostało opóźnionych o minimum 15 minut bądź całkowicie odwołanych. W związku z tym Port Lotniczy im. Fryderyka Chopina uzyskał 25 proc. wskaźnik zakłóconych kursów, co uplasowało go na 1. pozycji zestawienia AirHelp.

Pasażerowie, którzy doświadczyli problemów podczas podróży samolotem zaczynającej się z tego lotniska, mają prawo do ubiegania się u przewoźników o rekompensaty o łącznej wartości blisko 136 mln złotych.

Rzeszów-Jesionka to lotnisko o stosunkowo małym ruchu lotniczym – w 2017 r. wykonywano z niego ok. 8 lotów dziennie (dla porównania każdego dnia z portu Chopina w Warszawie startuje mniej więcej 207 samolotów). Jednakże to i tak nie wpłynęło na mniejszą liczbą zakłóceń, ponieważ aż 19 proc. kursów nie zostało zrealizowanych zgodnie z planem (były opóźnione bądź anulowane). Rzeszów-Jesionka zajęło więc 2. miejsce w rankingu.

To niechlubne podium zamyka Port Lotniczy Kraków-Balice z 18 proc. wskaźnikiem zakłóconych lotów. Blisko 4 tys. samolotów wystartowało stąd z minimum 15 minutowym opóźnieniem lub zostało odwołanych. Łączna wartość odszkodowań, należnych pasażerom z tytułu problemów podczas podróży lotniczej rozpoczętej z Balic w 2017 r., to ponad 14 mln złotych.

Z rankingu wynika, że wśród 10 największych polskich lotnisk, najniższy odsetek opóźnionych bądź odwołanych lotów uzyskał Port Lotniczy Katowice-Pyrzowice – wyniósł on 14 proc. Zaraz za nim z 16% wskaźnikiem zakłóconych kursów znalazły się Wrocław-Strachowice, Gdańsk-Rębiechowo, Poznań-Ławica i Lublin.