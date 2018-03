Polski startup walczy z oszustwami

Nethone – polski dostawca opartych na sztucznej inteligencji rozwiązań KYU (Know Your Users) – ogłosił, że firma eSky Group – właściciel globalnego internetowego serwisu turystycznego znanego pod markami eSKy i eDestinos – wdrożyła przygotowany specjalnie dla niej pakiet rozwiązań do zapobiegania oszustwu (fraudowi) płatniczemu

System wykorzystuje najnowocześniejsze technologie i najbardziej wyszukane metody analityczne. Dzięki niemu oszuści będą wykrywani jeszcze zanim dopuszczą się wyłudzenia – na żywo i automatycznie.

Od teraz, specjalne, autorskie narzędzie profilujące Nethone dokładnie sprawdzi wszystkich użytkowników eSky i eDestinos, zbierając każdorazowo ponad 5 tys. punktów danych. Są to informacje o sprzęcie, oprogramowaniu, środowisku sieciowym i zachowaniu użytkownika w interakcji z serwisem. System w czasie rzeczywistym przeanalizuje każdą sesję po czym wyda rekomendacje dotyczące legalności transakcji kartowych, zanim płatności zostaną przekazane do rozliczenia.

W systemie zastosowano sztuczną inteligencje, dzięki czemu uczy się ona na bieżąco, zwiększając swoją skuteczność z każdą przeanalizowaną sesją. System utrzymuje więc najwyższy poziom skuteczności niezależnie od zmian w sposobie działania oszustów. Ponieważ rozwiązanie pracuje w tle, jego obecność nie jest w najmniejszym stopniu odczuwalna dla klientów.

Jesteśmy dumni, że eSky zaufał naszemu doświadczeniu i technologiom – powiedział Hubert Rachwalski, CEO, Nethone. Walka z fraudem w branży turystycznej jest niezwykle trudnym wyzwaniem. Zwalczanie fraudu w Ameryce Łacińskiej, gdzie można śmiało mówić już o pladze oszustwa, jest jeszcze bardziej wymagającym zadaniem.

Jak dodaje Rachwalski zespół posiada bogate doświadczenie w tworzeniu opartych na sztucznej inteligencji rozwiązań antyfraudowych dla biznesu działającego w tym niesamowicie różnorodnym i szybko zmieniającym się zakątku świata.

Jednocześnie, branża turystyczna jest od początku jednym z naszych kluczowych obszarów działania – dodał Hubert Rachwalski.

Nethone działa w Ameryce Łacińskiej od kilkunastu miesięcy. Polska firma dostarcza rozwiązania antyfraudowe różnego rodzaju podmiotom, w tym Almundo.com – jednemu z największych internetowych biur podróży na kontynencie