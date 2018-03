Cła. Juncker się nadyma, ale nic nie robi

Będziemy bronić naszych pracowników i przemysłu, respektując reguły ustalone w ramach Światowej Organizacji Handlu - oświadczył we wtorek w Strasburgu szef KE Jean-Claude Juncker, odnosząc się do amerykańskich zapowiedzi podniesienia ceł na stal i aluminium.

Szef KE powiedział, że UE nie będzie bezczynna, jeśli w jej gospodarkę uderzą „nieuczciwe środki handlowe”, które zagrażają europejskim miejscom pracy.

Zaznaczył, że dodatkowe cła na stal i aluminium będą miały wpływ na znaczną część handlu UE.

Wierzymy w handel oparty na zasadzie +win-win+, ale samodzielne ustalanie taryf to strata dla wszystkich - zaznaczył.

Przyznał, że przemysł stalowy ma problem z nadprodukcją w skali globalnej. Dlatego - jak mówił – od grudnia, wraz z Japonią i Stanami Zjednoczonymi, UE szuka sposobu rozwiązania tego problemu na całym świecie.

Zaznaczył, że eksport z UE do USA „nie stanowi zagrożenia dla bezpieczeństwa narodowego Stanów Zjednoczonych”.

Powiedział też, że w najbliższych dniach oczekuje „większej jasności” ze strony amerykańskiej w tej sprawie, a KE będzie nadal prowadzić rozmowy w sprawie wyłączenia UE z ceł.

Podkreślił przy tym, że UE musi być przygotowana na wszystkie ewentualności.

Jeżeli zajdzie taka potrzeba, Unia Europejska zareaguje na trzy sposoby. Po pierwsze, zgodnie z zasadami WTO, mamy prawo przywrócić równowagę tych środków (celnych) i jesteśmy na to gotowi. Po drugie, będziemy gotowi do podjęcia środków ochronnych, jeśli nastąpi gwałtowny wzrost importu do Unii Europejskiej w wyniku zamknięcia rynku przez USA - powiedział.