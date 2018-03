Gaz -System zacieśnia współpracę z australijskimi firmami

Przedstawiciele polskiego operatora systemu przesyłu gazu Gaz - Systemu wezmą udział w branżowej konferencji w australijskim Perth. W opinii prezesa spółki Tomasza Stępnia jest potencjał do zacieśniania współpracy australijskich i wschodnioeuropejskich firm działających w branży

Podczas konferencji „Australasian Oil & Gas Exhibition & Conference”. Operator polskiego systemu przesyłowego zaprezentuje swoje projekty australijskim firmom z branży gazowniczej oraz paliwowej - poinformował we wtorek operator.

W listopadzie 2017 r. Gaz System oraz Australijska Komisja Handlowa (Austrade) zorganizowały w Warszawie konferencję „Focus on gas: linking Australia and Central & Eastern Europe”. W wydarzeniu tym wzięły udział australijskie i polskie firmy działające w branży gazowniczej. W ramach kontynuacji współpracy, przedstawiciele Gaz-Systemu, w tym prezes zarządu Tomasz Stępień, będą uczestniczyć w konferencji „Australasian Oil & Gas Exhibition & Conference” w Perth. Podczas prezentacji Tomasz Stępień przedstawi szczegóły dotyczące kluczowych inwestycji i projektów.

Cieszy nas, że Gaz - System zaprezentuje się w Perth i zapozna się z branżą podczas konferencji. Wierzymy, że istnieje potencjał do zacieśniania współpracy pomiędzy firmami z Australii i Europy Środkowej - powiedział Starszy Komisarz ds. Handlu Austrade z siedzibą w Warszawie Anthony Weymouth.

Gaz - System prowadzi obecnie projekty, które mają szansę odmienić rynek gazu w Europie Środkowo-Wschodniej. Jednym z nich jest koncepcja Bramy Północnej. Jej realizacja pozwoli na dywersyfikację źródeł dostaw gazu, nie tylko dla rynku polskiego, ale także krajów ościennych. Przede wszystkim chodzi tu o Program Baltic Pipe, który umożliwi przesył gazu z szelfu norweskiego - nawet do 10 mld m3 rocznie. Gaz System realizuje ten projekt razem z duńskim partnerem - firmą Energinet.

Inną kluczową inwestycją jest rozbudowa Terminalu LNG im. Prezydenta Lecha Kaczyńskiego w Świnoujściu. Umożliwi ona wzrost zdolności regazyfikacyjnych z 5 mld m3 do 7,5 mld m3 gazu ziemnego rocznie. W jej ramach zostanie zbudowane drugie nabrzeże do załadunku LNG i bunkrowania statków oraz bocznica kolejowa.

Nasza wizyta w Perth jest kontynuacją współpracy z Austrade oraz australijskim biznesem, a także kolejnym etapem poszukiwań innowacyjnych rozwiązań dla naszych projektów. Chcemy zainteresować firmy australijskie współpracą z Gaz-Systemem, zwłaszcza w zakresie technologii LNG oraz budowy gazociągów, w tym podwodnych - powiedział cytowany w komunikacie Tomasz Stępień.

Przypomniał, że przy realizacji podmorskiej części projektu Baltic Pipe, Gaz - System będzie korzystać ze wsparcia inżynieryjnego i doświadczenia australijskiej firmy Subsea Engineering Associates (SEA).

SEA to firma doradcza w sektorze wydobycia gazu i ropy naftowej z szelfów mórz i oceanów, niezależna od dostawców i wykonawców, specjalizuje się w projektach podwodnych rurociągów i kabli.

Baltic Pipe to już trzeci projekt gazociągu podmorskiego na terenie Bałtyku obsługiwany przez SEA - po projekcie Baltic Gas w Polsce oraz połączeniu gazociągowym Balticconnector pomiędzy Finlandią a Estonią. W przypadku Baltic Pipe podstawowym zadaniem SEA będzie wspieranie realizacji projektu, by został terminowo ukończony i gotowy do eksploatacji w 2022 roku.

Część podmorska projektu Baltic Pipe obejmuje budowę około 260-310 km odcinka dwukierunkowego gazociągu podmorskiego łączącego wybrzeże Danii i Polski. Australijska firma SEA będzie odpowiadać za sprawowanie nadzoru technicznego oraz wsparcie planowania i zarządzania ryzykiem w celu zapewnienia ukończenia projektu w terminie. Ten zakres prac będzie realizowany przez doświadczony zespół specjalistów z ramienia SEA, składający się z pracowników w Warszawie i Perth.

Przed nami wiele wyzwań związanych z naszymi inwestycjami. Zapraszamy australijskie firmy do współpracy. Zachęcamy je do udziału w przetargach związanych zarówno z Terminalem LNG, jak również budową nowych gazociągów. Gaz-System liczy na doświadczenie i osiągnięcia firm australijskich oraz ich udział w naszych projektach - podkreślił Stępień.

Australia jest jednym z największych producentów i eksporterów gazu. Australia wydobywa gaz, głównie ze złóż podmorskich, ale także i niekonwencjonalnych, eksploatując np. metan pokładów węgla. Większość wydobycia trafia na eksport w postaci LNG. Docelowe zdolności eksportowe tego kraju mają przekroczyć 100 mld m sześc. gazu w postaci skroplonej rocznie. Główne rynki, na które trafia australijski LNG leżą w Azji - to Japonia, Chiny, Korea Płd., ale też Tajwan, Indie czy Malezja.

SzSz (PAP)