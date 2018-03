Aż 42 proc. powierzchni polskich miast to… grunty rolne

Rada Mieszkalnictwa dyskutowała na temat gruntów rolnych w granicach administracyjnych miast - powiedział szef MIiR Jerzy Kwieciński. Wskazał, że grunty te stanowią ok. 42 proc. powierzchni miast i jest to potencjał, który mógłby zostać wykorzystany na potrzeby mieszkaniowe.

Jak poinformował minister inwestycji i rozwoju Jerzy Kwieciński Rada Mieszkalnictwa dyskutowała „na temat gruntów rolnych w granicach administracyjnych miast”. „W polskich miastach ok. 42 proc. powierzchni stanowią użytki rolne. Oznacza to, że spośród 2 mln 181 tys. ha gruntów, 920 tys. ha to są grunty rolne” - tłumaczył.

Podkreślił, że ta informacja potrzebna była pod kątem przygotowywanej specustawy. „Mamy potencjalny zasób gruntów rolnych, które mogłyby podlegać procesowi odrolnienia w celu udostępnienia tych gruntów na budownictwo mieszkaniowe” - dodał.

Drugim punktem posiedzenia Rady - jak mówił szef MIiR - była kwestia zastosowania budownictwa drewnianego na potrzeby budowy mieszkań, czyli zastosowanie „nowoczesnych technologii, które Polska mogłaby wykorzystać z racji dużego potencjału leśnego”.

Rada Mieszkalnictwa podjęła także po raz kolejny temat dopłat do najmu w programie Mieszkanie plus.

Dyskusja nie została zakończona, będzie kontynuowana na kolejnych posiedzeniach - powiedział.

Specustawa mieszkaniowa ma przyspieszyć proces budowy mieszkań w Polsce i usunąć bariery biurokratyczne. Obecnie proces uzyskiwania zezwoleń na budowę trwa ok. pięciu lat. Nowe prawo ma skrócić ten okres do ok. pół roku, roku.

Nowe przepisy mają przyspieszyć proces odrolnienia gruntów nadających się pod zabudowę mieszkaniową, który obecnie trwa nawet do kilku lat i jest bardzo uciążliwy. Po wejściu w życie specustawy ten proces ma trwać nie dłużej niż rok.

Specustawa ma dotyczyć wszystkich podmiotów, które zajmują się budownictwem mieszkaniowym.

Ma ona przejść całą ścieżkę legislacyjną i zostać zatwierdzona jeszcze w pierwszej połowie 2018 r.

Premier Mateusz Morawiecki powołał Radę Mieszkalnictwa 29 stycznia. Jej zadaniem jest wypracowanie rekomendacji zmian legislacyjnych, służących zwiększeniu liczby dostępnych na rynku mieszkań.

W skład Rady Mieszkalnictwa - obok premiera Morawieckiego, który został jej przewodniczącym - wchodzą minister inwestycji i rozwoju Jerzy Kwieciński, minister rodziny, pracy i polityki społecznej Elżbieta Rafalska, minister finansów Teresa Czerwińska, minister kultury i dziedzictwa narodowego Piotr Gliński, minister środowiska Henryk Kowalczyk i minister rolnictwa i rozwoju wsi Krzysztof Jurgiel.

Członkami Rady Mieszkalnictwa zostali także: prezes Rządowego Centrum Legislacji Jolanta Rusiniak oraz prezes BGK Nieruchomości Mirosław Barszcz. Barszcz jest koordynatorem pracy Rady Mieszkalnictwa.

PAP, MS