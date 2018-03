Pracodawcy prezentują swoje oferty dla pracowników

78 wystawców - wśród nich najwięksi pracodawcy w regionie - zaprezentuje się na 16. Środkowopomorskich Targach Pracy GlobalLogic Job Fair 2018. Impreza, którą organizuje Biuro Karier Politechniki Koszalińskiej, odbędzie się 22 marca w siedzibie uczelni.

Prorektor do spraw kształcenia Politechniki Koszalińskiej dr hab. Danuta Zawadzka podkreśliła, że targi to forma wsparcia dla studentów i absolwentów w dostosowaniu się do wymogów rynku pracy i kształtowania ścieżek kariery zawodowej.

Jak poinformowała Katarzyna Kowalczyk z Biura Karier PK, wśród 78 wystawców będą firmy z branż: informatycznej, produkcyjnej, motoryzacyjnej i budowlanej, a także przedstawiciele bankowości, finansów i ubezpieczeń oraz agencje pośrednictwa pracy, w tym te oferujące pracę zagranicą - w Niemczech i Holandii.

22 marca targi otworzą rektor PK prof. Tadeusz Bohdal oraz zastępca prezydenta Koszalina Przemysław Krzyżanowski. Planowana jest debata „Kształcenie kadr na potrzeby rynku pracy - jak zatrzymać młodzież na Pomorzu Środkowym”. Będzie również szkolenie „Efektywne zarządzanie pokoleniem Y i Z”. Nie zabraknie również konkursów dla zwiedzających.

Wcześniejsze targi zgromadziły ok. 900 wystawców i 50 tys. odwiedzających.(PAP)