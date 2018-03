Umowa Tauronu z PFR ws. Jaworzna na dniach

Tauron Polska Energia spodziewa się podpisania umowy z Polskim Funduszem Rozwoju (PFR) w sprawie finansowania Elektrowni Jaworzno III w bardzo niedługim czasie, poinformował prezes Filip Grzegorczyk

Co do umowy z PFR, to zakładamy, że zostanie zawarta bardzo, bardzo szybko - powiedział Grzegorczyk podczas konferencji prasowej.