Przyjaźń Merkel z Macronem kwitnie jak nigdy

Kanclerz Niemiec Angela Merkel, która została w środę zaprzysiężona na czwartą kadencję, spotka się w piątek w Paryżu z prezydentem Francji Emmanuelem Macronem - wynika z komunikatu rządu niemieckiego.

Będzie to pierwsza zagraniczna podróż Merkel po zaprzysiężeniu. Politycy rozmawiać będą o stosunkach dwustronnych, polityce europejskiej i sprawach międzynarodowych.

Według doniesień z Pałacu Elizejskiego spotkanie robocze zaplanowane jest na piątek po południu.

Prezydent Macron, który przedstawił we wrześniu propozycję reformy UE, czekał od miesięcy na sformowanie rządu w Niemczech, które są najważniejszym partnerem Francji w UE - komentuje dpa.

Proces tworzenia rządu w Niemczech trwał tak długo ze względu na brak jasnego rozstrzygnięcia w wyborach do Bundestagu z 24 września 2017 roku. Zarówno kierowany przez Merkel blok chadecki CDU/CSU, jak i socjaldemokraci z SPD odnotowali najgorsze wyniki w swej powojennej historii. Początkowo obóz chadecki chciał utworzyć koalicję z FDP i Zielonymi, jednak liberałowie zerwali rozmowy sondażowe. Chadecy przystąpili wówczas do rozmów sondażowych, a później koalicyjnych, z SPD, która przystąpiła do nich, choć początkowo planowała przejście do opozycji.

SzSz(PAP)