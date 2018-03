Tusk udaje, że coś może. Apeluje do Trumpa

Przewodniczący Rady Europejskiej Donald Tusk zaapelował w środę na Twitterze do prezydenta USA Donalda Trumpa „o powrót do rozmów” między Stanami Zjednoczonymi i Unią Europejską w sprawie handlu, zamiast rozpoczynania wojny handlowej

Panie prezydencie, czyń handel, nie wojnę - napisał Tusk na Twitterze, zwracając się do Trumpa (w oryginale „Make trade, not war, Mr President”). Zamiast wojny handlowej, powinniśmy wrócić do rozmów o współpracy handlowej między UE i USA - dodał Tusk.