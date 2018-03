Tauron notuje rekordowe wyniki

W 2018 roku planujemy konsekwentnie umacniać naszą pozycję lidera w zakresie dystrybucji energii – zapowiedział prezes Grupy Filip Grzegorczyk. Spółka stawia na węgiel, ale inwestuje w najnowocześniejsze, antysmogowe technologie

W 2017 roku koncern energetyczny zanotował 17,4 mld zł przychodów, 1,4 mld zł zysku netto, a jego EBITDA, czyli zysk przed opodatkowaniem i potrąceniem odsetek od kredytów, wyniósł aż 3,5 mld zł. To o 6,2 proc. więcej niż udało się wypracować w 2016 roku.

Na rekordowe wyniki grupy istotny wpływ miało rozwiązanie w pierwszym półroczu 2017 roku rezerwy dotyczącej projektu bloku gazowo – parowego w Stalowej Woli oraz wypowiedzenie niekorzystnych umów długoterminowych na zakup zielonych certyfikatów.

W 2018 roku planujemy konsekwentnie umacniać naszą pozycję lidera w zakresie dystrybucji energii, jednak nie zapominamy również o unowocześnianiu naszych mocy wytwórczych – powiedział prezes Tauronu Filip Grzegorczyk. Dodał też, że budowa flagowej inwestycji grupy, czyli elektrowni Jaworzno III zaawansowana jest w 54 proc., a jej uruchomienie planowane jest na koniec 2019 roku. Blok w Stalowej Woli ukończony jest już w 86 proc. i również będzie oddany w 2019 roku.

To będzie przełomowy monet w historii zarówno w spółki polskiej jak i polskiej energetyki. Bok w Jaworznie jest jedną z najnowocześniejszych tego typu inwestycji w Europie. W porównaniu do obecnie eksploatowanych bloków 200 MW, będzie spełniał surowe normy z zakresu ochrony środowiska, ograniczając emisje CO2 o prawie 30 proc. oraz pozostałych gazów emisyjnych o ponad 50 proc.

Sprawność nowej jednostki będzie o prawie 1/3 wyższa niż obecnie funkcjonujących elektrowni. Spółka na tym skorzysta, bo zwiększy moce produkcyjne i przychody ze sprzedaży, a poza tym zapłaci znacznie mniej za prawo do emisji CO2.

Tauron spodziewa się w 2018 roku nieznacznego wzrostu EBITDA w dystrybucji. Spółka zakłada wzrost sprzedaży, ale ma też świadomość rosnących kosztów produkcji energii, choćby ze względu na ceny węgla. Z prognoz wynika, że surowiec ten może zdrożeć o kilkanaście procent. W segmencie „wydobycie” EBITDA powinien być stabilny z możliwością wzrostu.

W 2017 roku Tauron przeznaczył na inwestycje około 3,5 mld zł. Spółka przewiduje na ten rok wzrost poziomu zadłużenia, przy utrzymaniu wskaźnika dług netto/EBITDA poniżej 3,0. Zarząd spółki pokreśli, że dobre wyniki spółki to efekt realizowanego programu poprawy efektywności. Do tej pory przyniósł on 1 091 mln zł oszczędności (w latach 2016-2017). To stanowi 84 proc. łącznych efektów zaplanowanych na lata 2016-2018. Największy udział w osiągniętych rezultatach miały segmenty „dystrybucja” i „wytwarzanie”.