PKO BP może wypłacić dywidendę

PKO Bank Polski spełnia wymogi dotyczące warunków wypłaty dywidendy, przedstawione w opublikowanej dziś rekomendacji Komisji Nadzoru Finansowego (KNF), podał bank

W związku z komunikatem Komisji Nadzoru Finansowego, opublikowanym 14.03.2018 r., w sprawie stanowiska KNF odnośnie do założeń polityki dywidendowej banków komercyjnych w perspektywie średnioterminowej, zarząd PKO Banku Polskiego informuje, iż bank podtrzymuje stanowisko dotyczące wypłaty dywidendy zawarte w sprawozdaniu zarządu z działalności grupy kapitałowej PKO Banku Polskiego SA za 2017 rok opublikowanym 12 marca 2018 r. - czytamy w komunikacie.

Bank informuje, że według danych na 31 grudnia 2017r. spełniał wszystkie kryteria (wynikające ze stanowiska KNF) umożliwiające wypłatę dywidendy do 75 proc. zysku za 2017 r. Po uwzględnieniu korekt stopy dywidendy o Kryteria 1 i 2 (wynikające ze stanowiska KNF), według danych na 31 grudnia 2017 r. Bank spełnia wymogi do wypłaty dywidendy do 25 proc. zysku netto za 2017 r. - czytamy dalej.

KNF przyjęła założenia odnośnie polityki dywidendowej banków komercyjnych w okresie średnioterminowym - rekomenduje, by banki spełniające jednocześnie przedstawione przez Komisję kryteria mogły wypłacić do 75 proc. wypracowanego zysku za rok poprzedzający decyzję, a w przypadku banków spełniających wszystkie te kryteria z uwzględnieniem, w ramach kryteriów kapitałowych, wrażliwości banku na niekorzystny scenariusz makroekonomiczny - do 100 proc. zysku.

ISBnews, mw