Angela Merkel, wybrana po raz kolejny na stanowisko kanclerza Niemiec, przyjeżdża w poniedziałek do Polski – informuje portal wpolityce.pl.

Kanclerz Niemiec pojawi się w Polsce tuż po tym, jak doszło - po niemal pół roku negocjacji - do podpisania umowy koalicyjnej za naszą zachodnią granicą i do zaprzysiężenia Merkel na czwartą kadencję w fotelu kanclerza. Czytaj więcej: NASZ NEWS. W poniedziałek Angela Merkel przyjedzie do Polski.