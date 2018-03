BIEC: Wzrósł Wskaźnik Przyszłej Inflacji

Wskaźnik Przyszłej Inflacji (WPI), prognozujący z kilkumiesięcznym wyprzedzeniem kierunek zmian cen towarów i usług konsumpcyjnych, w marcu 2018 r. wzrósł w stosunku do miesiąca poprzedniego o 0,2 pkt - poinformowało Biuro Inwestycji i Cykli Ekonomicznych (BIEC)

Był to siódmy z kolei wzrost wskaźnika, przy czym przyrosty wskaźnika w ostatnich dwóch miesiącach były nieco słabsze niż te w okresie od sierpnia do grudnia ubiegłego roku - napisano w komunikacie BIEC. Jak zaznaczono, nie oznacza to, że presja inflacyjna się zmniejsza, a jedynie stabilizuje „rozprzestrzeniając się zarówno na czynniki o charakterze popytowym, kosztowym, jak i te wynikające z fazy cyklu koniunkturalnego .