Inflacja zaskoczyła ekonomistów

Inflacja konsumencka wyniosła 1,4 proc. w ujęciu rocznym w lutym 2018 r., podał Główny Urząd Statystyczny (GUS). W stosunku do poprzedniego miesiąca ceny towarów i usług konsumpcyjnych spadły o 0,2 proc. w lutym, podał też GUS

Spadek inflacji miesiąc do miesiąca zaskoczył ekonomistów. Jak podaje dzisiaj GUS, inflacja wyniosła 1,4 proc. r/r w lutym, wobec konsensusu 1,7 proc. r/r. ankietowanych przez ISBnews ekonomistów. W stosunku miesiąc do miesiąca to spadek o 0,2 proc.

Zapewne, nie bez znaczenia jest tu aktualna korekta metodologii pomiaru. GUS co roku w lutym dokonuje aktualizacji systemu wag wskaźnika stosowanego w obliczeniach cen towarów i usług. System wag opiera się na strukturze wydatków gospodarstw domowych na zakup towarów i usług konsumpcyjnych z roku wcześniej. W 2017 roku w zmieniła się struktura wydatków w budżetach gospodarstw domowych, które przełożyły się na zmianę struktury konsumpcji.

Polacy częściej chodzili do restauracji i korzystali z hoteli. Większe wydatki tez odnotowano w segmencie zdrowia, transportu, wyposażenia mieszkania i prowadzenia gospodarstwa domowego oraz żywności i napojów bezalkoholowych. Obniżył się natomiast m. in. udział wydatków w zakresie łączności oraz odzieży i obuwia.

Według danych GUS w ujęciu rocznym spadły ceny odzieży i obuwia o -4,2 proc., oraz transportu o -2 proc. oraz paliwa dla transportu prywatnego o -2,8 proc.

Najbardziej zdrożała żywność i napoje bezalkoholowe (o 3,4 proc.) oraz restauracje i hotele (o 3 proc.). O 2,1 proc. zdrożały użytkowanie mieszkania i energii oraz edukacja.

GUS zaktualizował też dane za styczeń - roczna inflacja wyniosła 1,9 proc. (bez zmian wobec danych sprzed zmiany koszyka inflacyjnego). Wskaźnik miesięczny wyniósł +0,3 proc. (także bez zmian).

W lutym br. w porównaniu z poprzednim miesiącem największy wpływ na wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem miały niższe ceny żywności (o 0,4 proc.), odzieży i obuwia (o 1,5 proc.) oraz w zakresie łączności (o 1,4 proc.), które obniżyły wskaźnik odpowiednio o 0,10 pkt proc., 0,08 pkt proc. i 0,07 pkt proc. Wyższe ceny w zakresie mieszkania (o 0,1 proc.) podwyższyły ten wskaźnik o 0,03 pkt proc. - czytamy w komunikacie.

