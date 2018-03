Rozstrzygnięcie przetargu na Ostrołękę C w ciągu kilku dni

Energa zakłada, że w ciągu kilku dni rozstrzygnie postępowanie przetargowe w sprawie budowy Elektrowni Ostrołęka C, poinformowała p.o. prezesa Alicja Barbara Klimiuk. Grupa chce, by blok ten wziął udział w aukcji w ramach rynku mocy w grudniu br.

Poinformowała też, że planowany blok będzie jednym ze zgłoszonych do certyfikacji i tegorocznej aukcji w ramach rynku mocy, z dostawą w 2023.

Przygotowujemy się do rynku mocy. Chcemy, by wszystkie nasze źródła w grupie przystąpiły do certyfikacji ogólnej w kwietniu i później do aukcji - powiedziała. Chcemy przystąpić do aukcji w grudniu, do trzeciej aukcji. Zgadzam się, że harmonogram jest napięty, ale pozwoli on nam dostarczyć energię zgodnie z umową mocową, którą mamy nadzieję zawrzeć - dodała prezes.