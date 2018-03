Brytyjczycy wezmą się za majątki ludzi Putina

Szef dyplomacji Wielkiej Brytanii Boris Johnson zasugerował w czwartek, że skorumpowani Rosjanie, którzy zawdzięczają swoje bogactwo związkom z prezydentem Rosji Władimirem Putinem, mogą być celem brytyjskiej policji w odwecie za atak na Siergieja Skripala

W wywiadzie dla telewizji BBC Johnson bronił ogłoszonych w środę kroków wobec Rosji i zasugerował dalsze konsekwencje dla bogatych Rosjan mających aktywa w Wielkiej Brytanii. Jak powiedział, ludzie obecnie chcą zobaczyć, że organy ścigania będą w stanie postawić przed sądem za olbrzymią korupcję pewnych bardzo zamożnych ludzi, bezpośrednio związanych z Władimirem Putinem, których bogactwo można przypisać ich relacjom z Władimirem Putinem.

W późniejszym wywiadzie dla radia BBC Johnson wskazał, że brytyjska Narodowa Agencja do Walki z Przestępczością (NCA) i Wydział ds. Przestępstw Gospodarczych badają szereg osób, ale nie chciał zdradzić nazwisk ani szczegółów.

Minister dodał, że do Londynu docierają wyrazy poparcia ze strony USA i innych sojuszników, aczkolwiek nie wiadomo, czy będzie skoordynowana międzynarodowa odpowiedź na atak przeprowadzony przy użyciu broni chemicznej typu Nowiczok.

Premier Theresa May zapowiedziała w środę wydalenie z Wielkiej Brytanii 23 rosyjskich dyplomatów i zaostrzenie systemu sankcyjnego w ramach reakcji rządu w Londynie na próbę zabójstwa przy użyciu broni chemicznej byłego oficera rosyjskiego wywiadu GRU, który przeszedł na stronę brytyjską, oraz jego córki Julii. Premier May powiedziała, że Rosja jest winna próby zabójstwa Skripala i jego córki, a także stworzenia zagrożenia dla życia innych brytyjskich obywateli w Salisbury. Dodała, że stanowi to niezgodne z prawem użycie siły przez Rosję przeciwko Wielkiej Brytanii.

Do ataku doszło 4 marca w Salisbury w południowej Anglii. Zarówno Skripal jak i jego córka pozostają w stanie krytycznym. Moskwa, która zaprzecza jakiemukolwiek zaangażowaniu w atak, zapowiedziała środki odwetowe wobec Londynu.

PAP, mw