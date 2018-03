Surówka: Pekao i Alior ogłosiły list intencyjny

Z naszej wiedzy wynika, że rozmowy Pekao SA i Alior Banku na temat potencjalnej współpracy wciąż trwają; nie znamy jeszcze ich wyników, ufam, że niebawem je poznam - powiedział prezes PZU Paweł Surówka

W październiku ub.r. Bank Pekao i Alior Bank podpisały list intencyjny ws. potencjalnej współpracy.

Prezes przekazał, że w tym momencie oba banki badają poszczególne formy współpracy.

My jesteśmy za tym i to ogłosiliśmy w naszej strategii, żeby wykorzystywać wszelkie możliwe synergie w ramach Grupy, ponieważ uważamy, że one budują wartość wszystkich akcjonariuszy. Czy jest jakiś scenariusz pośród tych, które są analizowane, który by nas przekonał do tego, żeby zmienić aktualny stan czyli, że obydwie spółki są niezależnymi spółkami giełdowym (…) to będzie zależało od wielu faktów. Przede wszystkim od synergii, które z tego będą wynikać - powiedział prezes.