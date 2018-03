Pekao kończy 89 lat. Są wspomnienia

Bank Pekao zainaugurował obchody stulecia odzyskania niepodległości wystawą prezentującą historię pierwszego dziesięciolecia oraz debatą historyków pt.: „Utworzenie Banku Polska Kasa Opieki w 1929 r. jako przykład polityki gospodarczej II RP. Jakie zobowiązania nakłada na nas historia?”.

Obchody Międzynarodowego Dnia Oszczędności

Celem Banku Polska Kasa Opieki – bo takie właśnie jest rozwiniecie tego skrótu Pekao - w pierwszych latach działalności było stworzenie oferty dla Polaków, którzy po odzyskaniu niepodległości zamieszkiwali poza ojczyzną. Według szacunków emigranci mogli stanowić nawet jedną czwartą wszystkich żyjących wówczas Polaków.

Bank Pekao przed wojną bardzo szybko rozwinął szeroką sieć placówek. Uruchomił zagraniczne oddziały we Francji, Palestynie, Argentynie i Stanach Zjednoczonych.

Dyrektor Banco Polaco Eugeniusz Bączkowski otwiera Świetlicę Ogólnopolskiego Komitetu Oświatowego w Buenos Aires (1938 r.).

Chcemy powrócić do idei większej ekspansji poprzez otwierani biur przedstawicielskich i placówek banku. W najbliższych miesiącach powstanie przedstawicielstwo w Londynie, dzięki czemu będziemy bliżej naszych akcjonariuszy, których połowę stanowią fundusze mające siedzibę na Wsypach, ale także po to, aby pomagać polskim firmom w ekspansji w Zjednoczonym Królestwie. Chcemy też, aby ta placówka była zaczątkiem naszej mocniejszej obecności na Wyspach – powiedział Krupiński.

Poza Londynem bank bierze pod uwagę założenie biura w Nowym Jorku, jednak w tym przypadku prowadzone są wyłącznie analizy. W przypadku Londynu zaś trwa już poszukiwanie lokalu do wynajęcia.

Dodał, że przed wojną Bank Pekao bardzo mocno angażował się w życie społeczności polskich w krajach, w których miał swoje placówki. Ale jednocześnie korzystał z faktu swojej obecności za granicą, gdyż dzięki temu mógł oferować na polskim rynku innowacyjne rozwiązania.

autor: Międzynarodowy Dzień Oszczędności 1936 w Buenos Aires – przedstawienie wystawiane przez dzieci

To były nie tylko innowacje produktowe, ale także te z zakresu marketingu i PR. To Henryk Gruber, założyciel Banku Pekao oraz prezes banku PKO, sprowadził do Polski neony z Paryża. Bank Pekao współpracował mocno z ówczesnymi gwiazdami, wśród nich była Hanka Ordonówna i Jan Kiepura, który był klientem banku. Staramy się korzystać z tej tradycji i stawiamy na innowacyjność, na automatyzację procesów, na analizę danych, których – wraz z PZU – mamy najwięcej na rynku. To wszystko łączy się z innymi trendami widocznymi obecnie na rynku – powiedział Krupiński.