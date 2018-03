Energa na plusie

Grupa Energa ogłosiła wyniki za 2017 rok, w którym przychody wyniosły ponad 10,5 mld zł a zysk EBITDA wyniósł blisko 2,2 mld zł., to znacznie lepiej niż w 2016 roku.

Miniony rok dla energetycznego gigant z Pomorza nie był łatwy, najpierw przez Pomorze przeszły sierpniowe nawałnice, potem w październiku dzieła zniszczenia dokonały organy Grzegorz i Ksawery. Na obszarze obsługiwanym przez Energę, po sierpniowym kataklizmie dostępu do energii elektrycznej nie miało niemal 180 tys. odbiorców. Około tysiąca stacji transformatorowych (SN/nN) wymagało naprawy lub częściowej odbudowy.

W naprawianiu szkód i przywracaniu dostaw energii brało udział 150 brygad, a straty były skutecznie i maksymalnie szybko usuwane. Sieć dystrybucyjna Energi Operatora była ubezpieczona, dlatego część strat została zrekompensowana z wypłat odszkodowania. Mimo tak niekorzystnych zdarzeń losowych Energa może zaliczyć rok do udanych. Wyższa produkcja, dystrybucja i sprzedaż energii elektrycznej a także wyższe przychody, zysk netto i wynik EBITDA.

Lepsze wyniki

EBITDA Grupy za 2017 wzrosła do 2,160 mld zł - to wynik o 133 mln wyższy niż w 2016 roku. Przychody wzrosły o 353 mln zł do 10,534 mld zł. Natomiast wynik netto wyniósł 789 mln zł, aż o 642 mln zł więcej niż w 2016 roku. Najwyższy udział w wyniku Grupy tradycyjnie należy do Dystrybucja. Ta Linia Biznesowa odpowiada za prawie 80 proc. zysku Energi. EBITDA Linii wyniosła 1,723 mld zł (1,720 mld zł rok wcześniej).

Przychody w 2017 roku były wyższe od analogicznego okresu roku poprzedniego o 6 proc. Wpływ na wzrost przychodów miał wzrost średniej stawki dystrybucyjnej (o blisko 5 proc.) oraz wyższy wolumen dystrybuowanej energii elektrycznej (o 2 proc.).

Alicja Barbara-Klimiuk, p.o. prezesa Grupy Energa nie kryje zadowolenia — tak dobre wyniki uzyskane w 2017 roku są potwierdzeniem tego, że właściwie zaplanowaliśmy i zrealizowaliśmy zadania przewidziane na minione 12 miesięcy.

W warunkach silnej presji ze strony konkurencji i ograniczeń regulacyjnych potrafiliśmy poprawić wyniki we wszystkich liniach biznesowych – tłumaczy.

Dbałość o stały rozwój naszych usług i wzbogacanie oferty o innowacyjne rozwiązania pozwoliły nam przekroczyć liczbę 3 milionów klientów. Wiarygodność i sprawność w działaniu dały nam możliwość pozyskania na atrakcyjnych warunkach dodatkowego zewnętrznego finansowania. Te środki posłużą dalszemu unowocześnianiu sieci dystrybucyjnej, aby poprawiać niezawodność i ciągłość dostaw energii – podkreśliła podczas konferencji.

Prezes Klimiuk wtóruje Jacek Kościelniak, wiceprezes ds. finansowych Grupy Enega:

Poprawa naszych wyników z kwartału na kwartał i wyższa kapitalizacja spółki w 2017 roku zostały bardzo dobrze odebrane przez inwestorów. Energa otrzymała pozytywne rekomendacje analityków, potwierdzające, że jest podmiotem odpowiedzialnie zarządzanym i stabilnym – dodał.

Tymczasem o dobrej kondycji spółki świadczą też dywidendy od zysku. W tej kwestii Zarząd Grupy Energa nie podał jeszcze konkretów.

Inwestycje na fali

Optymizmem powiało też z obszarów inwestycyjnych Grupy. W 2017 roku nakłady inwestycyjne wyniosły w 1,402 mld zł, z czego najwięcej, tj. 1,247 mld zł, Energa wydała na inwestycje w Linii Biznesowej Dystrybucja. Dzięki temu Grupa m.in. przyłączyła blisko 52 tys. nowych klientów (ma ich już ponad 3 mln), wybudowała i zmodernizowała 3 718 km linii wysokiego, średniego oraz niskiego napięcia i przyłączyła do sieci 32 MW nowych źródeł OZE. Dodatkowo, Energa pozyskała na dogodnych warunkach 250 mln euro z Europejskiego Banku Inwestycyjnego na modernizacje sieci dystrybucyjnych.

Spółka planowo realizowała przygotowania do rozpoczęcia w 2018 roku budowy nowego bloku Ostrołęka C, który rozszerzy w przyszłości krajowy potencjał wytwórczy i wzmocni bezpieczeństwo polskiego systemu elektroenergetycznego. — Program optymalizacji zarządzania i ograniczania kosztów spowodował wzrost efektywności i zoptymalizował alokację środków na cele budujące wartość całej organizacji – podkreślał zgodnie Zarząd Grupy.

Miniony rok stał też pod znakiem aktywnie poszukiwała przez energetycznego giganta, rozwiązań służących unowocześnianiu infrastruktury energetycznej i oferowaniu nowych usług. Spółka Energa Operator pozyskała z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020 ponad 166 mln zł na inwestycje związane właśnie z wdrażaniem inteligentnej sieci elektroenergetycznej. W planach jest przystosowanie sieci do standardów Smart Grid poprzez dalsze instalowanie inteligentnego opomiarowania i automatyzację oraz budowa nowoczesnych systemów magazynowania energii.

Kosztowne OZE

Energetyczny gigant zmierzył się też z kontaktami w obszarze Odnawialnych Źródeł Energii. Po przeprowadzeniu dogłębnych analiz prawnych Energa doszła do przekonania, że wiele spośród zawartych długoterminowych ramowych umów sprzedaży praw majątkowych wynikających ze świadectw pochodzenia (tzw. zielonych certyfikatów) jest nieważnych. W konsekwencji Energa Obrót SA zaprzestała ich wykonywania i wytoczyła 22 postępowania sądowe w celu potwierdzenia nieważności tych umów. Jak zapewniła prawnik Grupy, czterech głównych dostawców (odpowiadających za ponad połowę mocy) jest bliska ugody. Z punktu widzenia Spółki gra jest warta świeczki, bowiem zaprzestanie realizacji tych zobowiązań ma docelowo przynieść 2,1 mld zł oszczędności w perspektywie kolejnych lat.