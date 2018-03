Znamy koszty budowy elektrowni jądrowej w Polsce

Koszt budowy elektrowni jądrowej w Polsce można szacować na 70-75 mld zł, a opracowanie modelu finansowego nie jest sprawą prostą, poinformował minister Krzysztof Tchórzewski

Podkreślił, że stara się przekonywać do elektrowni atomowej decydentów, bo „wielu z nich musi zrezygnować z innych rzeczy”, żeby realizować ten projekt.

To, co powiedziałem to, że moim marzeniem jest, by decyzja zapadła do końca marca. Te słowa mają dopingować tych, którzy ze mną współpracują. Poślizg może mieć miejsce. To, że te rzeczy postępują do przodu, to już mnie bardzo cieszy - podsumował minister.