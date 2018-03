PGNiG zwiększy liczbę klientów detalicznych

Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo (PGNiG) zakłada, że dzięki podpisanym listom intencyjnym z gminami zwiększy liczbę odbiorców detalicznych ok. 590 tys. do 2022 r., wobec planowanych wcześniej ok. 350 tys. - poinformował prezes Piotr Woźniak.

W ubiegłym roku przyjęliśmy strategię, która zakłada zwiększenie gazyfikacji kraju do 60,79 proc. w 2022 r. W trakcie realizacji strategii przez rok podpisywaliśmy listy z gminami. Mamy kilkaset listów i tego wynika, że jeśli przynajmniej część wejdzie w życie, to będziemy mieli prawie 600 tys. nowych odbiorców - powiedział Woźniak podczas konferencji prasowej.

Oznaczałoby to zwiększenie gazyfikacji kraju do 62,85 proc. w 2022 r.

To są gospodarstwa domowe. Nie oznacza to lawinowego wzrostu zużycia gazu. Szacujemy, że zużycie wzrośnie do 200-300 mln m3 gazu rocznie - dodał prezes.

PGNiG jest obecne na warszawskiej giełdzie od 2005 r. Grupa zajmuje się wydobyciem gazu ziemnego i ropy naftowej w kraju, importem gazu ziemnego do Polski, magazynowaniem gazu w podziemnych magazynach gazu, dystrybucją paliw gazowych, a także zagospodarowaniem złóż gazu ziemnego i ropy naftowej w kraju i za granicą oraz świadczeniem usług geologicznych, geofizycznych i poszukiwawczych w Polsce i za granicą.

Na podst. ISBnews