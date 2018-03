Na poczcie wyślesz pieniądze do ponad 200 krajów

Poczta Polska, Bank Pocztowy oraz firma MoneyGram specjalizująca się w przekazach pieniężnych, uruchomiły usługę wysyłki pieniędzy z placówek pocztowych do ponad 200 krajów i terytoriów na świecie. Usługa będzie dostępna w blisko 4,7 tys. placówek pocztowych.

Dzięki usłudze w ciągu kilku minut środki wysłane w gotówce lub z placówki Poczty Polskiej można odebrać w kraju przeznaczenia - w jednym z 350 tys. punktów MoneyGram. Usługa pozwala także na wysłanie pieniędzy w placówce z rachunku bankowego prowadzonego w Banku Pocztowym.

Dążymy do tego, by nasi klienci mieli do dyspozycji możliwie szeroki wachlarz nowoczesnych usług, zarówno pocztowych, jak i finansowych. W swojej ofercie mamy produkty bankowe i ubezpieczeniowe, a od teraz również możliwość nadania międzynarodowych przekazów MoneyGram na cały niemal świat w blisko 4 700 placówkach pocztowych - mówił członek Zarządu Poczty Polskiej Grzegorz Kurdziel w czwartek na konferencji prasowej.

Do niedawna - jak wskazuje spółka - więcej przekazów pieniężnych było nadawanych do Polski niż wysyłanych za granicę. Napływ migrantów zarobkowych ze Wschodu, w tym w szczególności z Ukrainy, spowodował wzrost wysyłek rok do roku.

Wiceprezes zarządu Banku Pocztowego Robert Kuraszkiewicz zwrócił uwagę na to, że usługa jest także skierowana do obywateli Ukrainy.

Już dziś nasza oferta dla tej grupy klientów jest konkurencyjna - dostępna jest strona internetowa Banku Pocztowego w języku ukraińskim, ograniczyliśmy do jednego liczbę dokumentów wymaganych do otwarcia konta przez obywateli Ukrainy, udostępniliśmy dedykowany obsłudze w języku ukraińskim numer Contact Centre, a wkrótce w wybranych placówkach pojawią się znający także ten język doradcy klientów - wskazał.

W placówkach Poczty Polskiej można wysyłać pieniądze w gotówce. Odwiedzając placówkę można również przekazem MoneyGram, w ramach jednej transakcji, wysłać z konta w Banku Pocztowym środki do ponad 200 krajów i terytoriów.

Dzięki współpracy z Pocztą Polską i Bankiem Pocztowym liczba lokalizacji, w których w Polsce dostępne są wysyłki międzynarodowych przekazów pieniężnych MoneyGram, wzrosła z 2,4 tys. do ponad 7 tys. punktów.

