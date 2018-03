Setki oszukanych przez firmy energetyczne

Kilkaset osób, które zawarły umowy z nowymi dostawcami energii elektrycznej lub gazu, zgłosiło się do miejskiego rzecznika konsumentów w Szczecinie. Jak wskazuje rzecznik, firmy kuszą niższymi rachunkami, ale rzeczywistość często jest inna

Skargi na umowy na dostawę energii elektrycznej lub gazu to jedne z najliczniejszych spraw, które odnotowała rzecznik konsumentów w Szczecinie Longina Kaczmarek - wynika z informacji, którą przekazała w czwartek, podsumowując swoją pracę w 2017 r. Spora część poszkodowanych zawarła umowy z nowym dostawcą energii w swoich domach.

Przedstawiciele takich przedsiębiorców zawierają umowy, podszywając się pod dotychczasowych dostawców, twierdząc że to tylko zmiana już istniejącej umowy, aneks do niej i jedynie obniżka ceny. Nowi dostawcy często nie informują o podmiocie, z jakim umowa jest zawierana, wprowadzają w błąd co do ceny, reklamując usługę jako tańszą.

W Szczecinie tego typu firm działa kilka - powiedziała dziennikarzom Longina Kaczmarek.

Tylko z jednej takiej firmy Polski Prąd i Gaz zgłosiło się do nas na dzień dzisiejszy około 220 osób. W niektórych przypadkach udało się odstąpić od tej umowy, jeżeli nie minął termin 14 dni od zawarcia umowy. Natomiast jeżeli konsumenci przychodzą po 14 dniach, to pozostaje nam tylko przygotować oświadczenie o zawarciu umowy pod wpływem błędu. Wiemy niestety jednak, że firma tego oświadczenia nie uznaje i nadal uważa, że umowa jest zawarta, powołując się na podpis konsumenta na umowie - powiedziała Kaczmarek.

Konsumenci skarżą się, że umowy mają często kilka stron, są pisane drobnym maczkiem i niezrozumiałe - opisuje Kaczmarek. Jak dodała, konsumenci nie mają także możliwości przeczytania umów, a podpisują je, kuszeni obietnicą mniejszych rachunków.

Kaczmarek powiedziała także, że najwięcej kłopotu biuro rzecznika ma z firmą Polski Prąd i Gaz, w której sprawie od ubiegłego roku Urząd Regulacji Energetyki prowadzi postępowanie w sprawie cofnięcia koncesji.

Rzecznik poinformowała, że poszkodowanych przez nieuczciwe firmy energetyczne jest w Szczecinie ponad 300 osób, z których spora część to osoby starsze. Powiedziała także, że złożyła w tej sprawie do prokuratury zawiadomienie o podejrzeniu przestępstwa i pierwsze 22 pozwy do sądu.

SzSz (PAP)