Majątek Kulczyków uszczuplony o 1,38 mld zł

Resort infrastruktury dostał od Autostrady Wielkopolskiej potwierdzenie wpłaty 1,38 mld zł; wpłata AW SA na rachunek depozytowy ministra finansów ma na celu zabezpieczenie roszczenia Skarbu Państwa - poinformował w czwartek PAP rzecznik ministerstwa Szymon Huptyś

Resort wyjaśnił, że te 1,38 mld zł to kwota zasądzona nakazem zapłaty (wraz z należnymi odsetkami do dnia wpłaty oraz kosztem zastępstwa procesowego i opłaty sądowej) wydanym przez Sąd Okręgowy w Poznaniu w listopadzie 2017 r.

Wpłata AW SA na rachunek depozytowy Ministra Finansów ma na celu zabezpieczenie roszczenia Skarbu Państwa, w trybie art. 492 ő 1 KPC, związanego z Decyzją Komisji Europejskiej z 25 sierpnia 2017 r., nakazującej spółce zwrot państwu polskiemu ok. 895 mln zł wraz z odsetkami, które zostały uznane za nadmierną rekompensatę wypłaconą koncesjonariuszowi - wskazało MI.

„Rekompensata dotyczyła okresu od 1 września 2005 r. do 30 czerwca 2011 r. co wynikało z wprowadzonej w 2005 r. zmiany w ustawie o autostradach płatnych oraz o Krajowym Funduszu Drogowym, polegającej na zwolnieniu pojazdów ciężarowych posiadających ważną winietę z obowiązku uiszczania opłat za przejazd autostradą” - podało.

Komisja Europejska poinformowała pod koniec sierpnia 2017 r., że spółka Autostrada Wielkopolska SA musi zwrócić polskiemu państwu 895 mln zł. Zdaniem Brukseli operator odcinka A2 otrzymał nadmierną rekompensatę z tytułu zmiany ustawy o autostradach płatnych.

Rekompensaty wypłacone przez polskie władze miały na celu wynagrodzenie przedsiębiorstwu AW SA zmiany w prawie, która prowadziła do zwolnienia pojazdów ciężarowych z obowiązku wnoszenia opłat autostradowych. KE uznała, że działanie to w swoim wymiarze było niezgodne z unijnymi zasadami pomocy państwa.

Szczegółowe dochodzenie Komisji rozpoczęte w czerwcu 2014 r. potwierdziło, że AW SA miała prawo do otrzymania rekompensaty w ramach umowy koncesyjnej z Polską w celu przywrócenia oczekiwanej sytuacji finansowej sprzed zmiany polskich przepisów w 2005 r. Jednak w dochodzeniu Komisji potwierdzono, że władze polskie oparły się na nieaktualnych danych z 1999 r. Doprowadziło to do zawyżenia spodziewanych przychodów AW SA z opłat za przejazd pojazdów ciężarowych w przypadku braku zmian legislacyjnych - podkreśliła wówczas Komisja.