Specustawa mieszkaniowa wreszcie gotowa!

Specustawa mieszkaniowa, która ma przyspieszyć proces budowy mieszkań w Polsce, trafiła do konsultacji publicznych - poinformował wiceminister inwestycji i rozwoju Artur Soboń. Według niego parlament powinien zakończyć prace nad ustawą do połowy roku.

Zależy nam na tym, aby budować w Polsce szybciej i taniej, dlatego okres przygotowania inwestycji w budownictwie mieszkaniowym skracamy do niezbędnego minimum. W zamian za to oczekujemy od inwestorów wysokich standardów urbanistycznych - powiedział Soboń.

Jego zdaniem specustawa pozwoli na uruchomienie gruntów, które „do tej pory nie były brane pod uwagę przy budownictwie mieszkaniowym, a także gruntów rolnych w administracyjnych granicach miast”.

Wiceminister zaznaczył, że „dzięki tej ustawie, proces inwestycyjny będzie szybki, dostęp do gruntów - dużo łatwiejszy, a to z kolei wpłynie na większą podaż inwestycji mieszkaniowych i tym samym większą konkurencyjność tego rynku”.

Jeśli rynek budownictwa mieszkaniowego stanie się bardziej konkurencyjny i nie będzie tak, że ci co mają dostęp do gruntów, kontrolują go, to sprawimy, że wszyscy, którzy na tym rynku się poruszają, będą mieli lepsze warunki. Przede wszystkim lepsze warunki będą mieli użytkownicy mieszkań wybudowanych dzięki specustawie - wyjaśnił.