Orange Polska przedstawił plan dojścia do 5G

Pierwsze testy sieci mobilnej nowej generacji w 2019 roku i wdrożenia w 2020-2021 – to założenia programu 5G Orange Polska. Ich prezentacji towarzyszył pokaz przeprowadzony przez Nokię, obrazujący praktyczne wykorzystanie możliwości, jakie niesie ze sobą sieć 5G. Jak podkreślono, kluczowa dla wprowadzenia sieci kolejnej generacji w naszym kraju będzie dostępność odpowiednich zasobów pasma.

Architektura sieci radiowej i szkieletowej, bezpieczeństwo sieci, praca przy standardzie 5G, testy, współpraca międzyoperatorska, współdziałanie w ramach grupy Orange oraz dialog z regulatorami rynku – to kluczowe obszary prac nad 5G przedstawione przez Orange Polska. Planowane działania w pierwszej kolejności obejmą budowę ekosystemu biznesowego, który pozwoli wdrażać 5G i pierwsze rozwiązania. Testy, które na początku obejmą odizolowane od siebie obszary, a później, wraz z postępami prac, rozwiązania obejmujące wszystkie elementy sieci, planowane są na 2019 rok.

Uruchomienie sieci nowej generacji 5G będzie miało ogromne znaczenie nie tylko dla funkcjonowania rynku telekomunikacyjnego, ale dla całej polskiej gospodarki. 5G to szybsza sieć mobilna, minimalne opóźnienia, możliwość wydzielenia warstw sieci na konkretne potrzeby klientów biznesowych. Dlatego już teraz przygotowujemy się do wdrożenia tej technologii. Intensywnie rozbudowujemy sieć światłowodową, która będzie zapleczem niezbędnym dla dobrego funkcjonowania sieci mobilnej nowej generacji i internetu rzeczy. Współpracujemy też z dostawcami sprzętu i technologii, by w 2020-2021 roku móc zaoferować polskim klientom usługi oparte na sieci 5G – powiedział Jean-François Fallacher, prezes Orange Polska.

Kluczowe znaczenie dla wdrożenia 5G w Polsce w latach 2020-2021 będzie miało pozyskanie przez operatorów pasm w częstotliwościach 3,6 i 3,8 GHz – jedynych, które w krótkim czasie mogą być przeznaczone do budowy sieci nowej generacji.

Przygotowane przez Nokia demo, które zostało zaprezentowane w siedzibie Orange Polska pokazuje, jak ważne są odpowiednie zasoby pasma, bez których wdrożenie sieci 5G będzie niemożliwe. Zakładało ono transfer danych z prędkością 6,2 Gb/s, z wykorzystaniem stworzonego specjalnie na potrzeby pokazu bloku pasma o szerokości 400 MHz oraz techniki 8×8 MIMO (8 anten nadawczych i anten odbiorczych w urządzeniu). Pozwoliło to na przesłanie produkowanego na żywo obrazu i dźwięku w rozszerzonej rzeczywistości do urządzeń końcowych. Obecnie takie warunki można w Polsce stworzyć wyłącznie w laboratorium i na krótkich odcinkach, gdyż najszerszym pasmem dostępnym dziś dla operatorów w częstotliwości 3,5 i 3,7 GHz jest 28 MHz. Stworzone wspólnie z MIMESYS rozwiązania przedstawione w czasie pokazu, zaprezentowane po raz pierwszy właśnie podczas konferencji, mogą być stosowane w czasie szkoleń i telekonferencji prowadzonych przez sieć mobilną. W przyszłości mogą także pozwolić na tworzenie lżejszych i łatwiejszych w obsłudze urządzeń wykorzystujących wirtualną i rozszerzoną rzeczywistość.

Od dłuższego czasu współpracujemy z Orange Polska na rzecz innowacji w usługach stacjonarnych i komórkowych oraz infrastrukturze. Nokia z przyjemnością prezentuje dziś przykłady praktycznego zastosowania nowych usług i możliwości dla klienta, jakie technologia 5G zapewni polskim konsumentom i firmom – powiedział Thierry Balouka, wiceprezes Nokii ds. Grupy Orange. Nokia zatrudnia w Polsce ponad 5800 pracowników, w tym 4500 w segmencie badań i rozwoju, dzięki czemu w dużym stopniu, we współpracy z Orange i innymi partnerami, przyczyniamy się do budowy ekosystemu 5G w Polsce. Wierzymy, że jest to kluczowy czynnik dla rozwoju konkurencyjności gospodarczej Polski.

Program 5G zaprezentowany przez Orange Polska pozostaje w synergii z rozbudową sieci światłowodowej. Dzięki największemu w historii firmy programowi inwestycyjnemu łącza o bardzo wysokiej przepustowości dostępne są już ponad 80 miastach w Polsce. W przyszłości mogą one posłużyć do tworzenia nowych punktów dostępu do sieci 5G. Także prowadzone w oparciu o sieć 4G LTE testy rozwiązań takich jak wirtualizacja radiowej sieci dostępowej oraz służąca do budowy sieci Internetu Rzeczy (IoT) technologia LTE-M, pozwalają zdobywać doświadczenia niezbędne do wdrożenia w Polsce sieci mobilnej 5 generacji.